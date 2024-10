„Az adatokból az látszik, hogy a nemzetközi szállodaipar továbbra is növekedési pályán van. Az iparág fundamentumaira alapozva tovább nő a nemzetközi utazások volumene, ami közvetetten tovább bővíti a szállodaingatlan eszközosztály befektetői körét, akár más

kereskedelmi ingatlan kategóriákkal szemben is – értékelte az adatokat Takács Márton, a Moore Hungary hotel ingatlan tanácsadási partnere és Hotel és Turizmus munkacsoportjának globális vezetője. – A globális lendület a második félévben is kitart, még olyan régiós ellenszélben is, mint az eszkalálódó közel-keleti, vagy a továbbra is elhúzódó orosz-ukrán konfliktus. A finanszírozási környezet folyamatos javulásával és az építési költségek stabilizálódásával felgyorsulhat az új fejlesztések volumene, illetve a nagy hotelmárkák további piaci részesedés-növekedése. Magyarországon az élénkülő budapesti fejlesztési és tranzakciós aktivitáson túlmenően elsősorban a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai desztinációk számíthatnak további folyamatos hotelfejlesztésekre.”

A vizsgált négy szállodaláncnál világszerte egy év alatt 4,8 százalékkal, 23 409-ről 24 531-re nőtt a szállodák száma. Csupán az elmúlt negyedév során 335 hotellel több tartozott a legismertebb brandek valamelyikéhez. A bővülés jelentős része már meglévő hotelek csatlakozásának eredménye: az ismert brandek erősítik a piaci pozíciót és a javítják a jövedelmezőséget – különösen a kiemelt városi üdülőhelyi szegmensekben. Emellett zajlottak szállodafejlesztések is, noha a szigorú finanszírozási feltételek, a magas kamatszint és az építési költségek emelkedése mindeddig érezhetően visszafogta a befektetéseket. Ez ugyanakkor lehetőséget teremtett a meglévő üzemeltetőknek arra, hogy a teljesítményük optimalizálásával és szelektív fejlesztésekkel akár növelni is tudják piaci részesedésüket.