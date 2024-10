Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a harmadik negyedévben a személyautókra megkötött teljes körű casco biztosítások átlagdíja 212 400 forint volt, ami csupán 4 százalékkal haladja meg a 2023 hasonló időszakában tapasztalt 204 300 forintos szintet. A szerződők 20 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást.

Az új autók átlagos casco díja az elmúlt negyedévben 251 700 forint volt, miközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 175 400 forintot fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 213 300 forint, míg hazai adásvétel esetén 221 500 forint volt. Az online megkötött casco biztosítások 175 200 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel a kedvezőbb díjú évfordulós kötések többsége már ezen a csatornán zajlik.

„Az átlagdíjak négy százalékos emelkedése gyakorlatilag megegyezik az időszakra jellemző inflációs szinttel, miközben mind az alkatrészárak, mind a szervizek rezsióradíjai ennél valamivel gyorsabban emelkedtek ebben az időszakban is - mondta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Egyre szélesebb körben éri meg casco biztosítást kötni, amit az is mutat, hogy az időszak során kötött szerződések 20 százaléka 8 évnél idősebb járművekre vonatkozik. Ugyanakkor továbbra is probléma, hogy a hazai autók négyötöde nem rendelkezik ezzel a védelemmel, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra (vihar, jégverés, áradás, stb.) kizárólag a casco biztosítás nyújt fedezetet.”

A többség egyösszegben, elektronikusan fizeti a casco díját

Egy év alatt 8-ról 5 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya, ami a különféle bankkártyás fizetési formák további terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság az egyösszegű éves befizetés (50%) volt, ezt követte a negyedéves díjfizetés (39%), megelőzve a havi és a féléves gyakoriságot.