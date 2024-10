Nábrádi Csilla, a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltségének igazgatója a találkozások napjának nevezte az immár tizenötödik alkalommal megtartott, olykor heves érzelmeket kiváltó eseményt, amire az ellátottak és a munkatársak is készültek.

– A családi kapcsolatok nagyon fontosak az intézményi lakók számára, hiszen biztonságot és szeretetet nyújtanak a családtagoknak, még akkor is, ha kisebb-nagyobb földrajzi távolság választja el őket – nyomatékosította az igazgató asszony.

– Ha pedig valamilyen okból kifolyólag nincsenek családtagok, akkor itt vannak az intézményi munkatársak, akik nap mint nap próbálják pótolni a hiányzó családi légkört. A fenntartó arra törekszik, hogy az itt dolgozók magas szinten elláthassák feladataikat, a lakók pedig méltó körülmények között vehessék igénybe az intézményi szolgáltatásokat.

Nábrádi Csilla igazgató örömteli napot kívánt, és arra buzdított, hogy a vendégek használják ki az együtt töltött időt a beszélgetésekre, találkozásokra, vagy csak élvezzék a szótlan együttlétet. Arra kérte a rokonokat, barátokat, hogy öleljék meg hozzátartozójukat, hiszen az ölelés oldja a stresszt, növeli az összetartozás érzését és csillapítja a fájdalmat.

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a családi napot Gyöngyöspusztán

Bogdán Zoltán, az összesen 210 személy ellátásáról gondoskodó részleg vezetője is köszöntötte a családi napra érkezőket, akik örömmel fogadták a diákok citeramuzsikáját éppúgy, mint az intézmény ellátottjainak és az ott dolgozóknak verses-zenés műsorát.

A segesdi intézmény kálmáncsai telephelyének munkatársi kórusa is fellépett a családi napon. Mókás jelenlétükkel nyomban egy hangos, vidám szüreti mulatság közepén érezhette magát a közönség. Megrendítő volt látni, ahogy a balatonboglári Kikötő Gyermekotthonból érkező négy testvér körbevette, körbeszerette a Magas Cédrus Otthonban élő nagymamájukat. E kép láttán is ismét beigazolódott a rendezvény mottója: