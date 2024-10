Éppen az Audi volt az a gyártó, aki a 80-as évek elején fittyet hányt az akkori gondolkodásra és négykerék meghajtásos versenyautót épített Audi Quattro néven. Tulajdonképpen ez a fejlesztésük hívta életre 1982-ben a botrányos B-csoportot a rally-n belül. Így vált lehetővé, hogy hihetetlenül erős, és gyakran éppen ettől vezethetetlen autókkal mérjék össze tudásukat a pilóták. A napokban mutatta meg nekünk Reiter Antal, egy ilyen, általa restaurált rally-szörny egy utcai változatát.

Audi 80 S1 Turbo: raliszörny a pályán

– Már régen is az volt az autógyárak taktikája, hogy építettek egy versenyautót, majd azért, hogy használhassák, gyártottak belőle egy pár száz darabos utcai szériát is – engedett bepillantást a garázsban tündöklő Audi, és a motorsport történetébe. – Az Audi akkoriban másképpen gondolkodott. Az utcai autóikból gyúrtak össze egy ütőképes versenyautót, ez lett a B-csoportos autók királya kezdetben. Az Audi 80 S1 Quattro Turbo évekig uralta a mezőnyt. Ez az autó, ami most a garázsomban áll, ennek az utcai kistestvére, egy Audi 80 S1 Turbo.