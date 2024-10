Arra voltunk kíváncsiak, hogy a babócsai orvosi rendelőben tapasztalt, szinte mindennapossá vált üvöltözés és szidalmazás mennyire jellemző más települések egészségügyi intézményeiben. Ahogyan arról tegnap már beszámoltunk, a babócsai orvosi rendelőben egy tucatnyi család rendszeresen csinálja a fesztivált, megkeserítve a dolgozók és a jóérzésű, ellátásra szoruló helybeliek mindennapjait. A balhézók végigkiabálják a rendelési időt, hiába kérik tőlük, hogy csöndesebben várjanak. Amire szükségük van, azt azonnal követelik, és ha nem ugranak nekik, akkor a dolgozókat elmondják mindennek.

Ján Szilárd homokszentgyörgyi háziorvos is helyettesített már pár alkalommal Babócsán. Lapunknak azt mondta, valóban problémásabb a körzet, mint máshol. – Több megértéssel és szerénységgel kellene belépnie a rendelőbe néhány embernek – hangsúlyozta a háziorvos. – Bélaváron, Heresznyén, Bolhón és Vízváron is ellátok helyettesítési feladatot már öt éve, de mindenhol tisztelettudóan viselkednek a betegek – mondta. Ján Szilárd hozzátette, ha megfelelő az időpont számára, akkor a jövőben is tud néhányszor helyettesítést vállalni Babócsán, azonban inkább már csökkenteni szeretné a munkaidejét.

Pintér Veronika csokonyavisontai és rinyaújlaki háziorvos megkeresésünkre elmondta, hallomásból tudja, hogy a babócsai rendelőben milyen állapotok uralkodnak. Korábban őt is megkeresték, hogy vállaljon helyettesítést, de idő hiányában erre nemet mondott. Pintér Veronika arról is beszélt, több mint 30 éve háziorvos már Csokonyavisontában, ahol kölcsönösen tisztelik egymást a betegekkel, az éjszakai ügyeleten azonban korábban találkozott agresszív emberekkel. – Barcson dolgoztam az ügyeleten, ahol előfordult, hogy ittas emberek nem megfelelően viselkedtek – mondta a háziorvos. – Szidalmaztak bennünket, mert nem úgy történt a vizsgálat, ahogyan azt ők elképzelték – tette hozzá Pintér Veronika.

Bocsánatot kért a beteg

Dús István kiskorpádi háziorvos érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt 27 évben sok mindennel találkozott már a rendelőben, de a hangoskodás és a sértegetés soha nem volt jellemző. – A legutóbbi eset jó 15 évvel ezelőtt történt, amikor egy ittas állapotban lévő édesapa kicsit fenyegetőzve beszélt velem – emlékezett vissza Dús István – Féltette a gyermekét nagyon, és azt mondta, ha nem gyógyítom meg, akkor baj lesz. Az eset után két évig nem beszéltünk egymással, mert volt benne egy szégyenérzet. Azonban átgondolta, hogy mit tett, majd elnézést kért tőlem – tette hozzá a háziorvos.