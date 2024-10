Ősszel és télen a Balaton egy egészen másik arcát mutatja. Erre mondja Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője, hogy másként szép. Azaz a gyönyörű táj, a bőséges programkínálat és a helyi gasztronómia felfedezése várja az utazókat, így a magyar tenger valóban egyedülálló élményt jelent az év minden egyes napján, nem csak nyáron.

Rá kell jönnünk: nem a vendég a hibás azért, mert honi büszkeségünk szinte mindeddig csupán a nyár szimbóluma volt. Ezt erősítette a korabeli turizmuskoncepció, majd pedig a sokasodó-kiterjedő nyaralásos szakszervezeti üdültetés, amely a fürdőzés-napozás, az iskolai szünet, a nyári gyári szabadságolások kiemelt terepeként határozta meg e csodálatos adottságot. Azaz ilyen Balaton-képet festettek az előbb említett keretekbe. Aztán lassan rá kellett jönni arra, hogy egy ilyen kincs bizony csak akkor van igazán megfelelő kézben, ha minden előnyét, létének minden pillanatát kihasználhatják azok, akik kedvelik. Vagyis a Balaton felfedezését nem lehet évente 2 és fél hónapba bezsúfolni, ugyanis ez fizikai képtelenség. Gondoljunk csak az őszi-téli kerékpározásokra, a gyalogtúrázásra, a kirándulásokra, lovaglásra, vitorlázásra, a szüreti mulatságokra és bor-, kolbász- és fügefesztiválokra, a tavaszi ébredésekre, valamint azokra a sokasodó helyi kezdeményezésekre, amelyek akár a tótól távolabb is nagy szeretettel várják a vendégeket.

Hogy miért kell ennyit beszélni erről? Azért, mert úgy tetszik, mindeddig nem volt magától értetődő az, hogy ugyan hidegebb a víz, a strandok is elnéptelenedtek, s már a lángos áráról is kevesebbet cikkeznek a mindent mindig jobban tudók, de a Balatont azért nem kell okvetlenül bezárni! Van más lehetőség is: feltárni, kínálni a rejtett kincseket, izgalmas programokat, helyi titkokat, s mindazt, amit évszakonként a magyar tenger kínál. Ehhez pedig át kell festeni az eddigi Balaton-képet, s új keretbe kell illeszteni ezt az új „fotót”. A helyi vállalkozások egy része már lépett is egyet.

Apa, kezdődik…