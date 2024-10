Az utóbbi években egyre inkább érezhetjük, hogy a Balaton és más tavaink vize melegebb, mint valaha. Nem véletlenül: a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) kutatása is azt támasztja alá, hogy az 1980-as évek óta a vízhőmérséklet-emelkedés rohamos tempóban felgyorsult.

Nem pont így képzeltük a négyévszakos turizmust a Balatonon

Ez a felvetés találóan mutat arra, hogy a Balaton környéki négyévszakos turizmus nem épp a drámai vízhőmérséklet-emelkedés és a gyakori hőhullámok miatt kellene, hogy megvalósuljon. Bár cél az volt, hogy a Balaton évszaktól független vonzó maradjon, a természet maga vette kézbe az „átrendezést.”

A tavaink gyorsan melegszenek

A BLKI kutatói a Pannon-tóvidék főbb tavai – köztük a Balaton, a Fertő-tó és a Velencei-tó – vízhőmérsékletének adatait elemezték. A számok megdöbbentőek. Míg a teljes vizsgált időszakban az átlagos hőmérséklet-emelkedés évtizedenként 0,05 celsius fok volt, az elmúlt 40 évben ez az érték 0,32 fokra nőtt.

A sekély tavak, mint a Balaton és a Velencei-tó, különösen érintettek. A szakemberek szerint itt évtizedenként akár 0,46 fokkal is nő a vízhőmérséklet. A Velencei-tó vezeti a listát, ahol ez a növekedés elérheti 0,7 fokot is.

A Balaton ökológiai egyensúlya nagy veszélyben van

Ahogy egyre melegszik a Balaton vize, a tavunk ökoszisztémája is komoly kihívásokkal néz szembe. A melegebb vízben kevesebb az oxigén, ami a halak és egyéb vízi élőlények számára stresszes környezetet teremt. Tóth Viktor, a BLKI tudományos főmunkatársa azt is kiemelte, hogy a vízhőmérséklet emelkedése nemcsak a fajösszetételt változtatja meg a tavakban, hanem olyan környezetet teremt, ahol az invazív fajok könnyebben telepedhetnek meg. Ez nagyban veszélyezteti az ökoszisztéma egészének stabilitását.

Hőhullámok egyre gyakrabbak

A kutatás azt is megmutatta, hogy az 1980-as évek végétől nemcsak a Balaton és a többi tavunk vízhőmérséklete emelkedett, hanem a hőhullámok száma is nőtt. Az elmúlt években ezek a forró időszakok már akár 120 napig is tarthattak egy évben! A hőhullámok alatt a vízhőmérséklet évtizedenként 0,58 fokkal nőtt, és a mostani hőhullámok 2-3 fokkal melegebbek, mint 50 évvel ezelőtt.