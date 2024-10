– A balatoni fagyi nemcsak egy finom desszert, hanem turisztikai termék is. Olyannyira, hogy Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke úgy véli, nem csak nyáron, de ősszel is jeges finomság a Balaton egyik vonzereje.” Szerinte nem csak a természet szépsége, a finom borok, de az itt található kiváló éttermek és cukrászdák kínálatának felfedezése is izgalmas programelem lehet, amelyet most az Édes napok elnevezésű fesztiválra érkező turistáknak is be szeretnének bizonyítani.

Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászmestere elmondta, hogy a turistákat a Balaton Fagyija 2024. verseny nyertes finomságával próbálják a régióba csábítani. A Balatoni mámor névre keresztelt finomságot idén már 15.000 ember kóstolta meg a balatongyöröki Promenád Kávéházan. Közöttük sok német és osztrák turista is. A fagyi környékbeli, régiós alapanyagokból készül, ezért gyenesdiási dió a fagylalt alapja, amelyet a helyben termő, györöki laposfügével bolondítottunk meg. Hogy még különlegesebbé, mámorosabbá tegyük a fagylaltot, belekerült egy hegymagasi, díjnyertes vörösbor is. A turisták körében népszerű fagyi neve is erre a mámorosságra utal”– nyilatkozta a cukrászmester.

Nincs hideg a fagyihoz

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója elmondta azt is, nem félnek attól, hogy nem lesz érdeklődés a fagylalt iránt ezeken a hűvösebb napokon. A német, osztrák és angol turisták többsége nem olyan fázós, mint mi magyarok. A zordabb időjárással rendelkező országok lakói még karácsonykor is több jégkrémet esznek, mint mi Budapesten ősszel.

Lassan módosulnak az utazási tervek

A fagyi mellett, gyakran balatoni borokat is kóstolhatnak a turisták ezen a környéken. A külföldiek legutóbb a Parlament előtt kóstolhatták meg a "Balatonbor" névre keresztelt különlegességet, amely az első termelői összefogásra épülő régiós bormárka Magyarországon. Éskovács szerint: önmagában sem a bor, sem a fagyi nem elegendő ahhoz, hogy egy turista azonnal vonatra szálljon és elinduljon a régió irányába. Ugyanakkor az utazással kapcsolatos kutatások arra világítanak rá, hogy az utazók általában fokozatosan alkalmazkodnak a meglátogatott régió környezetéhez, az ottani szokásokhoz. A turisztikai kampányok befolyásolhatják ezt az alkalmazkodási folyamatot, melynek hatására megváltozhatnak a preferenciák és módosulhatnak az eredeti útitervek is.