Volt, aki kutyával ment be a vizsgálóba, és ordenáré módon kiabált az orvossal. Mi fog történni, ha híre megy orvosi körökben, hogy itt fenyegetik az orvosokat, asszisztenseket, és akár tettlegességre is számítaniuk kell? Mi lesz velünk, ha az amúgy is rossz egészségügyi ellátás, az országos orvoshiány miatt ellátatlanok maradunk, mert nem fog ide jönni még a kutya sem, nem hogy az orvos. A váróteremben olyan hangzavart okoznak egyesek, hogy a legfüstösebb kocsma is különb ennél.