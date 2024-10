Kaposvár polgármesterévé először 1994-ben választották meg, majd négyévente, illetve 2014 után ötévente újra és újra neki szavaztak bizalmat a kaposváriak. Országosan, de még talán világszinten is kuriózumnak számít, hogy valaki ennyi ideje dolgozik megszakítás nélkül a közösségéért.

Budapest XIII. kerületének szocialista polgármestere, Tóth József is 1994 óta bizonyul legyőzhetetlennek. A legrégebben hivatalban lévő magyar polgármester viszont nem megyei jogú várost és nem is fővárosi kerületet irányít, hanem egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei községet, Gyulaházát. Bardi Béla 1976 óta, 48 éve településvezető. A rendszerváltás előtt tanácselnökként dolgozott a községben. Somogyban is található olyan polgármester, aki tanácselnökként kezdte pályáját. Lőrinczné Kiss Ilona, Somogyjád polgármestere 39 évvel ezelőtt, 1985. június 21-én lépett hivatalba, és azóta is élvezi a helyiek támogatását. A megyeszékhelyek és a megyei jogú városok vezetői között viszont abszolút rekorder Szita Károly. Nála hosszabb ideje senki sincsen hivatalban. Szita Károly Kaposvár történetébe is jócskán beírta már magát azzal, hogy a leghosszabb ideig hivatalban lévő városvezető. A nagy elődök közül Kaposváry (Vétek) György polgármester volt az, aki 1922 és 1945 között, 23 évig irányította Kaposvárt. A városépítő Németh István – akiről utcát és fejlesztési programot neveztek el Kaposváron – 1895 és 1911 között „csak” 16 évig volt polgármester.

2004-ben megszüntették a sorkatonaságot.

Polgármester a gáton. 2005-ben az áradó Kaposnál

Eskütétel múlt szombaton: ez már a nyolcadik

Taszáron állomásozó amerikai katonák a városházán 2003-ban

Festők városa 2005-ből. Ma már tudjuk: hagyományt teremtettek

Narancsvásár a kaposvári belvárosban: a mérlegnél Orbán Viktor és Szita Károly a kilencvenes években

Orbán Viktor és Szita Károly 2004-ben. A miniszterelnök gyakori vendég volt Kaposváron

