Kaposvár Kisebb csoportokba tömörültek a kaposvári Munkácsy-iskola diákjai kedden a második óra utáni tanítási szünetben. Hetek óta megszokott látvány már, hogy a tanórákat követően a diákok nem a mobiltelefont nyomkodják, hanem beszélgetnek egymással. A többség helyesli az új szabályozást.

Korábban nem tett jót a közösségi életnek a mobilozás, ezért egyetértek azzal, hogy reggelente le kell adni a készüléket

– mondta Balázs Bulcsú. A kilencedik osztályos fiatal hozzátette, eddig is csak szükség esetén használta a mobiltelefonját az iskolában, ezért sem háborodik fel azon, hogy nem lehet nála. Osztálytársa, Vitkai Balázs is egyetért az új szabállyal, azt azonban nem tudja, hogy a leadott készülékekért ki vállal felelősséget. A diák arról is beszélt lapunknak, hallottak olyan esetről is, hogy vannak mobil-trükközők az iskolában, és a szünetben a vécében használják a készüléket.

Hosszú Boglárka is minden nap leadja a mobiltelefonját az iskola első emeleti aulájában, ahol osztályok szerint különítik el az eszközöket.

A telefon egy buborékos borítékba kerül, beleteszik egy nagy műanyagdobozba, majd egy helyiségbe elzárják.

A diák kérdésünkre elmondta, a többségnek nem tetszik az új szabály, de úgy tudja, eddig nem volt probléma belőle. A tizedik osztályos Fehér Kíra is hasonlóan vélekedett. A tanuló elmondta, örülne annak, ha legalább a szünetben visszakapnák a telefont, bár most azt érzi, mobil nélkül összeszokottabb lett az osztály. Hozzátette, a kollégiumban nem kell leadni a telefont, a szilenciumra azonban nem lehet bevinni.

Gyallai Katalin, a Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az iskola 800 diákjának többsége leadja a telefont, azt viszont észrevették, hogy a felsőbb évfolyamokon tanulók közül egyre kevesebben visznek magukkal készüléket. Kiemelte, ha valakit rajtakapnak a mobilozáson, akkor igazgatói figyelmeztetéssel büntetik.

A felnőttképzésben tanulókra is vonatkozik az új szabály, ezért nekik sem szabad mobiltelefont használni az órán és a szünetekben. Az egyik középfokú intézmény vezetője érdeklődésünkre elmondta, a legtöbben az autóban hagyják a készüléket, hogy ne okozzon problémát. Hozzátette, azt viszont nem tudják ellenőrizni, hogy a duális képzőhelyen hogyan kezelik a mobilhasználatot.

Volt, ahol eddig is összeszedték a mobiltelefont

A kaposvári általános iskolákban sem okozott problémát az új szabályozás. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója megkeresésünkre elmondta, mind a tíz iskolájukban működtettek hasonló rendszert az elmúlt években is. Valamelyik tagiskolában muszáj volt leadni a mobilt, valahol pedig az volt a szabály, hogy a diáknak kikapcsolva, a táskában kellett tartania. Azonban, ha megszólalt, akkor elvették és csak a szülő kapta vissza az igazgatótól. Szabó Zoltánné hangsúlyozta, az új szabályozás senkinek nem okozott meglepetést, ezért sem a szülők, sem a gyerekek nem háborodtak fel.