Nem ér véget a segítség

Tomka Anna, a kaposvári Center Lions Club elnöke érdeklődésünkre arról is beszélt, idén is támogatják majd karácsonyi csomaggal a vakokat és a gyengénlátókat, valamint gondolnak az anyaotthonban élő családokra is. Decemberben ismét megszervezik a bögrebulit és az anyaszépségversenyt az otthonban. Rendszeresen támogatnak szemüvegekkel rászorulókat. Olyan gyerekeknek segítenek, akiknek a szülei nem tudják megvásárolni a létfontosságú látóeszközt. A tervek szerint idén még négy új szemüveget adnak át – tette hozzá.