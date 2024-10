Így zajlik a csendséta

A Herth Viktória által másfél évtizede életre hívott Csendnapok első programja, a csendséta a megszokott sémákon messze túlmutató tematikájú programjai egészen december 7-ig tartanak. Az esemény résztvevői – egy reikimester vezetésével – együtt haladnak, mégsem egymásra, hanem a környezetre és önmagukra figyelne. Aki már kipróbálta, tapasztalhatta, hogy bár a látogatók nem ismerik egymást, a séta végére – amikor a veszprémi Dubniczay-palotában teáznak, beszélgetnek, meditálnak – megszületik az összetartozás érzése.

Az erdőfürő során a résztvevő kapcsolatot teremt a fákkal és a pázsittal

A japán sinrin-jouku módszeren alapuló erdőfürdő olyan séta, amely során a bokrokkal, a pázsittal és persze a fákkal is kapcsolatot teremt a látogató. Klímreferncs tanítja meg, hogy hogyan tudjuk létrehozni ezt a kapcsolatot, akár egy belvárosi parkban is. Bár a táv nem hosszú és így fájós lábúak is vállalkozhatnak rá, a programhoz kényelmes ruházatot és cipőt javasolnak.

Mi a különbség a csendkóstoló és a csendséta között?

A kicsiny Balaton-felvidéki faluban, Dörgicsén három Árpád-kori templom romjai is megtalálhatók. A csendkóstoló résztvevői ezeket látogatják meg. Ezt követően a faluházban kerül sor egy izgalmas beszélgetésre, egy olyan mentálhigiénés szakemberrel, aki az évek során több csendkóstolót is vezetett már. – A jövő elől csak a múltba menekülhet az ember – írta Stephen King. Mi is így érezzük?

A feltöltődés része a lelki önvédelem is

A stressz, a veszteség, a mérgező kapcsolatok – életünk kikerülhetetlen veszélyforrásai. Mentálhigiénés szakember segít abban, hogy megtaláljuk a választ: sok rossz között hogyan tudjuk megtereteni és megvédeni lelkünk békéjét? Mi segít, hogy a lehető legnagyobb harmóniában élhessünk önmagunkkal? A lelki feltöltődést jelentő programok mellett a Dubniczay Palotában kiállítások, történelmi vándorkiállítások és zenés események is várják az ősszel Veszprémbe látogatókat.

