– Nálunk az elmúlt öt-hat évben lendült fel ismét az állattartás, azóta egyre többen foglalkoznak baromfival, vannak tehenek is és három család disznókat is tart. Újra nevelnek birkákat is Gigén – mondta Bálint Ildikó polgármester. Hozzátette: az állattartás néhány családban korábban is hagyomány volt, de a Családi Portaprogramnak köszönhetően ez kiszélesedhetett, s ma már egyre többen indítják napjukat etetéssel az istállóban és a baromfiudvarban.

A nyári csirkeosztás Gigében. Fotó: Lang Róbert

A Családi Portaprogram keretében kapott negyven rászoruló család Hencsén is csirkét. – Őket sikerült motiválni ezzel, pedig először furcsa volt, hogy ingyen elvihetik a vetőmagot, a csirkéket, a gyümölcsfát és a díszcserjét – mondta lapunknak Bogdán Renáta, a hencsei roma önkormányzat korábbi elnöke. – Sokan kedvet kaptak, hogy állatokkal foglalkozzanak és most úgy látom, hogy van remény arra, hogy a fiatalok is megszeretik a gazdálkodást. A tyúkok már elkezdtek tojni, és sok családban szülő és gyerek együtt szedi ki alóla a tojást.

Néhány éve Osztopánban is próbálkoztak a portaprogrammal, de náluk nem volt tartós a siker. – A lakosságnak csak kis része foglalkozik háztájival, a többség leszokott mára az állattartásról – mondta Kovács Gyula polgármester. – A kerteket viszont ma már ismét megművelik, pedig volt egy hosszú időszak, amikor ez sem volt jellemző.

Hozzátette: a sok betelepült német ajkú lakó viszont gazdálkodik, tehenet is tartanak és a tejet feldolgozzák.

Csirke és kacsa a barcsi romáknak

Barcson a Családi Portaprogram keretében negyven családot sikerült kertészkedésre és állattartásra buzdítani a roma önkormányzat közbenjárásával. Idén tavasszal osztottak csirkét és kacsát a rászorulóknak, akik nagy örömmel vitték haza a pelyhes kis apróságokat, hogy kövérre hizlalják őket. De a kisebbségi önkormányzat nem csak ezzel támogatta a közösség tagjait.

– Vetőmagot is osztottunk és sokan elkezdtek kertészkedni, ezt azzal is segítettük, hogy közfoglalkoztatottak segítettek a kertek megmunkálásában és megmutatták az alapvető fogásokat az időseknek és a gyereküket egyedül nevelőknek, tette hozzá Tatai Ferenc. Mint mondta, idén is terveznek hasonló akciót, ha kedvező elbírálást kap a barcsi pályázat. Hiszen felismerték a helyiek, hogy az odahaza megtermelt zöldségnek más a zamata, mint a multik polcairól megvettének. Tatai Ferenc szerint, aki egyszer ezt megtapasztalja a sikerélményt, valamint azt, amikor valamit megtermel saját magának, az már nem adja alább.