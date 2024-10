– A fehér és étcsokison kívül mogyorós, valamint mandulás bonbonokat is készítettek a résztvevők – mondta el hétfőn Szabó Péter szentgáloskéri polgármester. – Akadt olyan édesség, amit kandírozott gyümölccsel ízesítettek.

Csokiparádé Szentgáloskéren Fotó: Szabó Péter

Az önkormányzat biztosította az alapanyagot, a megolvasztott csokiból készítették bonbonokat a résztvevők, s az érdeklődőknek Takács Marian óvónő is segített. A vattacukor és csoki szökőkút sem hiányzott a parádéról, melybe gyümölcsöket, almát, szőlőt, körtét, banánt márthattak a vendégek. Szabó Péter hangsúlyozta: nagy sikert aratott a rendezvény, ahol a helyi Napsugár Egyesület linzerrel kedveskedett a látogatóknak.

– Ez a program is tovább erősíti a közösségi életet, vasárnap mindenki jól érezhette magát – mondta a polgármester.

A gyerekeket kvízjáték is várta, a vetélkedő résztvevői stílszerűen csokoládét kaptak. A csapat nagy része általános iskolás volt, de a rendezvényre kisbabát is elhoztak, a legidősebb látogató 94 éves volt. A programot hatodszor szerveztük meg, a Covid-időszakot leszámítva, minden esztendőben meg tudtuk tartabu. Most az is eldőlt, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre is lesz csokiparádé Szentgáloskéren.