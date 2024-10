Gyerekruha féláron, vagy éppen egy márkás cipő, alig lapozott romantikus regény, sporttáska az internetes piactérről, egyik sem ördögtől való tétel. Napjainkban nagyon népszerűek az online értékesítési platformok, ahol a megunt, nem, vagy csak keveset hordott holmijainktól válhatunk meg.

– Sokkal olcsóbb, meg a környezet védelme miatt is jó, hogy olyat veszünk, amit már valaki használt – mondta a kaposvári Alexa, akit egy csomagautomatánál faggattunk vásárlási szokásairól.

Megnőtt a csomagautomaták forgalma Fotó: Lang Róbert

Persze nem csak ruhákat lehet jól kifogni, de bútorok, berendezési tárgyak is jó áron kaphatóak.

– Most hogy gyermekünk született, bútorokat is vettünk használtan. Igaz azért mindent nem érdemes, mert a magas minőségű használt is olyan drága, hogy inkább újat vesz az ember – vélekedett Olívia.

Fotó: Lang Róbert

Nőtt a csomagautomaták forgalma

Egy friss kutatás szerint a 18-79 év közötti magyar lakosság már kétharmada vásárolt használt cikket, ami mintegy 5 millió embert jelent, derült ki a REACTY Digital legfrissebb felméréséből. A használt cikkek piacának fellendülése a csomagforgalomban is érzékelhető, erről számolt be Farkas Gergely, GLS-csoport kelet-európai régiójának ügyvezető igazgatója. Kérdésünkre elmondta: a megnövekedett csomagszám nem okoz fennakadást a működésben és a cég rendszere tudja kezelni. Hozzátette: az év végi forgalomra is felkészültek a társaságnál, így a karácsonyi csomagok kiszállításánál sem lesznek gondok. Megkerestük a másik csomagküldő óriást is, hogy megtudjuk, győzik-e a forgalmat, de cikkünk elkészültéig nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Fotó: Lang Róbert

Fontos szempont az ár

A kutatás szerint, ahogy a vásárlásban általában, a használt cikkek piacán is a nők aktívabbak. A lakosság 37 százaléka vásárolt már online használt árut és 46 százalékuk pedig hagyományos boltban.

– Város szélén vagyok, úgyhogy nálam nincs nagy forgalom. De aki jön, visszajáró vásárló, akiknek ismerem az igényeit. Egyrészt spórolni szeretnének, másrészt különleges és szép ruhát keresnek. Ráadásul nálam van olyan szolgáltatás, hogy aki nálam vesz ruhát annak vállalom grátisz a kisebb ruhaátalakításokat – mondta Ljudmilla Szeiber, akinek a Kinizsi lakótelepen van használtruha üzlete. A legtöbben divatcikkeket vásárolnak, de ebben az üzletben jól fogynak a kiegészítők, de még a kutyaruhák is kelendőek.