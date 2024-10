Sok háztartásban megtalálhatók az ízletes lekvárok, melyek fogyasztásával azonban gyakorta túlzásba eshetünk. Bizonyosan nem jó, ha minden reggelünk lekváros kenyérrel indul, hiszen a gyümölcsök fruktóztartalma eleve magas, ráadásul gyakran hozzáadott cukor is belekerül az élelmiszerbe, ami folyamatosan stimulálja a szervezetet.

– Jó lenne, ha megelégednénk a gyümölcsök természetes cukortartalmával, vagy almával, esetleg steviával, eritrittel ízesítenénk a lekvárt, mert utóbbinak például nincs nagy kalóriatartalma és jelentős vércukoremelő hatása – mondta Heszberger Edina. A kaposvári dietetikus, táplálkozásszakértő szerint a fruktóz önmagában koncentráltan van jelen a gyümölcsökben, ezért sem lenne tanácsos még további cukrot hozzáadni a készülő lekvárhoz a befőzés során.

A dietetikus hozzátette azt is, hogy egyéni állapottól is függ ugyan, de a lekvár csak mértékkel szerepelhet az egészséges ember étrendjében is. Ha pedig valaki például a pajzsmirigy túlműködésével, esetleg alulműködésével küzd, vagy valamilyen gyulladást állapítottak meg a pajzsmirigyénél, annak eleve nem javasolt a túl sok fruktózt tartalmazó élelmiszerek fogyasztása.

Heszberger Edina úgy véli: szilvából vagy például fügéből is készülhet olyan lekvár, amely értékes tápanyagokat tartalmaz. A sokszor emlegetett csipkebogyóból készült lekvár értékes antioxidánsforrás lehet, a gyümölcsben lévő C-vitamin jelentős része viszont lebomlik a hőkezelés sotán. A dietetikus szerint érdemes tájékozódni a hazai piacon, hiszen kaphatók speciálisan olyan lekvárok is, melyek – kúraszerűen alkalmazva – a magas antocianintartalmuk miatt a hiányzó jótékony bélbaktériumok pótlásában is segíthetnek.