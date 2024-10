Németországi kirándulás 1 órája

A dortmundi arénát és a kölni dómot is láthatták a diákok

Nürnbergen és Dortmundon kívül Münsterbe is eljutottak a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium diákjai, akik a német testvériskola, az arnsberg-neheimi Sankt Ursula Gymnasium meghívására töltöttek nyolc napot Észak-Rajna-Vesztfáliában. Csokimúzeumot is felkerestek a fiatalok, s egy világhírű foci­stadionba is ellátogattak.

Csak oda 18 órát utazott a csapat, s összesen nyolc élménydús napot töltöttek Németországban.

– Olyan jól érezték magukat a diákok, hogy nem akartak haza jönni – mondta Szigeti Mónika, a katolikus gimnázium tanára. – Örömmel tölt el, hogy a német vendéglátó családok nagyon dicsérték a tanulóinkat. Nagyszerű programok várták a csapatunkat, összesen 45 tanuló volt Németországban, közülük egy fiú és egy lány még szeptember elején utazott ki nyelvgyakorlás miatt. Lenyűgözte a diákokat a kölni dóm. A kaposvári és a német iskola közötti kapcsolat a 90-es évek végére nyúlik vissza, az együttműködés 25. évfordulóját jövőre ünneplik. A mostani nyolcnapos útra 43 diák és összesen öt pedagógus, Dócziné Várdai Renáta, Komlóssyné Káldy Éva, Rozina-Góbor Brigitta és Rozina Gábor utazott ki a gyerekekkel. Világhírű focistadionba is ellátogattak a diákok – A dortmundi Signal Iduna Park arénát mindjárt az első napon felkerestük, az ikonikus stadionban egy csaknem két és fél órás túrán vettünk részt – jegyezte meg Szigeti Mónika.

Kölnben is jártak, ahol megtekintették a dómot, ezután egy csokoládémúzeum felé vették az irányt. Nem csak az édesség történetét ismerték meg a somogyi fiatalok, hanem csokiszökőkút várta a társaságot. Arnsberg-neheimi helytörténetimúzeum-látogatás, münsteri kirándulás is szerepelt a programban, egyik nap a két iskola közös kulturális műsort szervezett, ahol a kaposváriak néptánc-, illetve moderntánc-bemutatója után az iskola fúvószenekara és a kamaraegyüttes is bemutatkozott. – Tanulóink rengeteg élményt éltek át, több hozadéka lehet a kapcsolatnak – mondta Szigeti Mónika. - A nyelvgyakorláson kívül barátságok szövődnek a fiatalok között, van olyan egykori diákunk, aki hosszú évek óta tartja a kapcsolatot a németekkel. S az külön öröm, hogy a vendéglátók megdicsérték a diákjaink németnyelv-tudását.

