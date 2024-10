A napokban látott napvilágot a hír, miszerint egy 60 négyzetméteres lakás országos átlagára 43 millió forint. Sokunknak elképzelhetetlenül sok pénz ez, és az is csak némileg nyugtathat bennünket, hogy Somogyban azért olcsóbban is kerülhet fedél a fejünk fölé.

A szakértők szerint 20–30 millió forintért már rávezethetik nevünket egy tulajdoni lapra, ha a vármegyeszékhelyen raknánk fészket. Sőt, Barcson ennyiből már kacsalábat is kapunk az új otthon mellé, míg Siófokon bizony lehet, hogy ajtót, ablakot se. Nagy a szórás, attól függően, hol tervezzük életünk fonalát tovább gombolyítani, és milyen magasra helyezzük a lécet életterünkkel kapcsolatban.

A bankok mindig is sorban álltak, hogy hitelt adhassanak az ingatlanvásárlásainkhoz. Érthető, hiszen a fedezet maga a lak, de úgy általában a lakásvásárlók megbízhatóbb törlesztők, mint mondjuk az autó- vagy hűtőgépvásárlók. A kormány is többféle konstrukcióban támogatja a lakásvásárlást, bár tény, hogy csak az általuk elképzelt életút megvalósítása mentén tudják nyújtani a segítő jobbot.

Egy pályakezdő fiatalnak nincs könnyű dolga, ha úgy dönt, fészket rak. Mert hiába csak húszmillió forint Barcson egy lakás, ha tudjuk, az nem azért annyi, mert rossz, hanem mert egy olyan gazdasági környezetbe építették, ahol ugyanolyan nehezen fizethető ki, mint Siófokon egy hatvanmilliós. Aki addig nyújtózkodna csak, ameddig a takaró ér, hamar rájön, álmatlanul fog forgolódni évtizedekig. Ha nem akarunk a már meglévő, vagy az álmainkban megtervezett családra támaszkodni, akkor pedig különös szorgalomról kell tanúbizonyságot tennünk. Azokat meg végképp nem irigylem, akik nem terveznek házasodni, sőt az utódlás biztosításának gondolata sem égett bele a tudatukba.

Ha már kötnénk a röghöz életünk, nem szabad elfelednünk, nem csak az ingatlannak lesz ára, de a segítségnek is, ha nem illeszkedünk tökéletesen.