Ehhez igazodva az IT kiadások is egyre tetemesebb részét teszik ki a működési költségeknek – elérve akár a 70 százalékot is. Különösen igaz ez a bankokra, ahol az innovatív informatikai megoldások már a pénzügyi tranzakciók részét képezik.

Rohamléptekben emelkednek a cégek IT kiadásai: a Gartner előrejelzése szerint az IT ráfordítások értéke idén 8 százalékkal emelkedhet, globális szinten átlépve az 5000 milliárd dolláros határt is. A legnagyobb, 13,9 százalékos növekedés a szoftverek költségeinél várható. Ezt követi az adatfeldolgozó rendszerek költsége, ahol 10 százalékos emelkedése várható, illetve az IT karbantartási költségek, aminél 9,7 százalékos emelkedést jeleznek az idei évre.

„Az IT szerepének előretörése megkérdőjelezhetetlen a cégek életében. Már rég nem az informatikai rendszerek üzemeltetéséről szól, hanem a vállalatok hatékony működésének és fejlődésének kulcsa. Mindez fokozottan igaz a pénzintézetek esetében. Sőt, a K&H esetében nyugodtan mondhatom, hogy az üzleti stratégia meghatározó része lett, az IT által alkalmazott agilis módszertan pedig a vállalat működési gyakorlatát is átformálja. Így nem csoda, ha mára a működési költségek akár 50-70 százalékát is kitehetik az informatikai kiadások egyes cégeknél a világban, természetesen a cég profiljától függően” – hangsúlyozta ki Ozorai Dénes, a K&H IT vezetője, aki idén elnyerte a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének (MVISZ) az Év Informatikai Vezetője díját.

Több napból néhány másodperc

Akik a 80-as években rendelkeztek bankszámlával, talán emlékeznek arra, hogy egy tranzakció akkor egészen mást jelentett, mint manapság. Bemenni a számlavezető bankfiókba, összegyűjteni a polcon tárolt, papír alapú mappákból a számlainformációkat, elindítani a tranzakciót, jóváhagyni – mindez akár több napig is eltartott. Ehhez képest ma mindez ott van a zsebünkben, és bármelyik nap és bármelyik napszakban megkérhetjük Kate-et, az ország egyetlen hangalapú pénzügyi asszisztensét, hogy indítson utalást, ami néhány másodperc alatt teljesül is. Jól látható tehát, hogy a pénzügyi műveletek és az IT ma már nem választható szét. „Ez az összefonódás nemcsak az ügyfelek oldaláról érzékelhető, hanem a pénzintézet mindennapi működésében is. Az IT ugyanis nemcsak kiszolgálja az üzleti területet, hanem aktívan bevonódik az üzleti folyamatokba: monitorozza a piaci igényeket, a versenytársakat, az új technológiákat, és ennek megfelelően új, egyedi megoldásokat javasol az üzlet számára. Tehát bizonyos mértékig az IT a cégek egyik stratégiai lába lett, de legalábbis egy nagyon fontos hajtómotorja a fejlődésnek, innovációnak, növekedésnek” – mondta el az informatikai vezető.