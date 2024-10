Az EU a NIS2 rendelettel teremti meg a kiberbiztonságot

Az elmúlt években olyannyira elszaporodtak a cégek körében az adatvesztések és kibertámadások, hogy az már komolyan veszélyeztette a gazdaságot. Ezt felismerve az Európai Unió szigorú szabályozást írt elő a vállalatok adatkezelésének egységesítése érdekében. A NIS2 jelentősége abban rejlik, hogy jogszabályba foglalja azt az informatikai és adatkezelési szemléletmódot, ami garantálja a vállalati informatikai rendszerek elvárható működési biztonságát, ezért ennek a szemléletmódnak a megismerése és betartása hosszú távon minden vállalat számára kulcsfontosságú kérdés.

A NIS2 amellett, hogy előírja a rendszerek működtetését és az adatkezelést, a dokumentációra is lényeges figyelmet fordít. Ilyen például az üzletmenet folytonosság és katasztrófa helyreállítási terv (Business Continuity and Disaster Recovery Plan, BCDR), ami egy olyan stratégiai dokumentum, amely részletesen leírja, hogy miként állíthatók helyre az üzleti tevékenységek egy váratlan IT katasztrófa után.

“A cégeknek fel kell készülniük arra, hogy a jövőben már szigorú szabványok lesznek az adatok kezelésére. Részben erről szól a GDPR, a NIS2 és ezek egyre szigorúbbak lesznek. Lassan, de biztosan ráébred a világ, hogy a digitális adatok ma már kritikus fontosságúak és hamarosan ennek a törvényi szabályozása is megvalósul. Ehhez olyan szakértő rendszerüzemeltetésre lesz szüksége a cégeknek, akik nemcsak az informatikához értenek, de átlátják az üzleti működést is” - vélekedett Kosztolánczy Balázs az üzleti informatikai rendszerek szakértője.

Egy új rendszer gyors megtérülésének kulcsa a hatékony használat

A felhőtechnológia bevezetése sok vállalat számára nagy lépés, azonban a gyakorlati használat során sokszor nem aknázzák ki a rendszerben rejlő lehetőségeket. Ahhoz, hogy egy IT beruházás megtérüljön, és a munkatársak komfortosan tudják használni az új eszközöket, elengedhetetlen a körültekintő tervezés. Ehhez szükséges a megfelelő rendszerüzemeltető partner kiválasztása, amihez fontos demót kérni és ellenőrizni a referenciákat is. Emellett érdemes olyan IT partnert választani, aki átfogó oktatási programot is biztosít a rendszerbevezetés mellé. Ez segít abban, hogy a munkatársak könnyebben elsajátítsák az új technológiát, és magabiztosan használják az új rendszer funkcióit. Így nemcsak a technológia lesz hatékonyabb, a munkavégzés is gördülékenyebbé válhat, aminek köszönhetően a cég kihozhatja a maximumot a befektetéséből.