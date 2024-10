Elfogadta az invitálást Horváth Anita jákói polgármester is, aki az időskorról osztott meg megszívlelendő gondolatokat a részvevőkkel, valamint meg is ajándékozta őket.

Horváth Anita (jobbra), Jákó polgármestere ajándékkal is készült a Jákói Búzavirág Nyugdíjas Egyesület számára

Fotó: Varga László

A jó hangulatú rendezvényen az ünnepeltek énekkara színvonalas összeállítással bizonyította, hogy miért is kapott arany minősítést a somogysárdi dalos találkozón. Bozsoki Ferencné elnöktől tudjuk, hogy a szervezet 21 fővel jött létre, az első vezetője Murányi Ferencné volt. A csapat rövidesen állandó szereplője lett a település és a nyugdíjasszövetség rendezvényeinek, a saját programok mellett jó kapcsolatokat kiépítve a környék időseket foglalkoztató közösségeivel. A klub három éve egyesületté alakult, jelenleg 18 főt számlál. A csapat motorja és egyben állandó sofőrje Szűcs Sándorné, akit a szép énekhangja miatt hívtak maguk közé 2010-ben, és sokat tesz a közösségért Ihárosi Józsefné és Toplak Ágnes, valamint Bozsoki Andrea is, aki különösen az édesanyja betegsége óta vállal többet magára. Bár az elnök szerint az utóbbi időben új tagokat is felvettek, a kiöregedés veszélye azonban őket is fenyegeti.