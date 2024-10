A TKP rendszeres kihívás a gyerekeknek, amelyet nekik is kell megoldaniuk, ám ehhez minden segítséget megadnak az óvónők az élményszerző tanulás érdekében. A foglalkozásokat beszélgetéssel kezdik, majd átmozgatják a gyerekeket, hogy levezessék a feszültséget, így könnyebben együttműködővé válnak. A mozgásos feladatoknak az idegrendszer érésében jelentős a szerepük. A gyerekek készségfejlődését és a pedagógusok fejlesztő munkáját rendszeresen mérések igazolják. A hosszú évek kitartó munkája az elmúlt héten elismerésben részesült.

A Szentjakabi Tagóvoda mellett Kaposvárról még a Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium vált TKP referenciaintézménnyé. Így a módszert mindegyik referenciaintézmény igyekszik a nevelés és oktatás minden területébe becsatolni. Korábban, a Pécsi Utcai Általános Iskolába is kijártak a Szentjakabi Tagóvoda óvodapedagógusai, ahol a TKP módszert folytatták. – Jelenleg nem kapunk visszajelzést az iskolákból, hogyan boldogulnak a programban részt vett gyerekek, de biztos vagyok abban, hogy megállják a helyüket. Ha a szociális körülményeik az átlagoshoz közelítenének, talán még szárnyalnának is a tanulásban ezek a gyerekek – mondta Török Csabáné. A Szentjakabi Tagóvoda vezetője szerint jó volna, ha az iskolákban lenne folytatás. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hisz így nagyobb esélyük lesz a boldogulásra a későbbiek folyamán- tette hozzá. Szeretnének a továbbiakban a Csodapadlas Alapítvánnyal, es rajtuk keresztül az United Way-jel szorosabb együttműködést kialakítani. Az is a terveik között szerepel, hogy a szülőknek is tartanak egy bemutató foglalkozást, hogy bemutassák azt, hogyan készítik fel a gyerekeket az iskolára.