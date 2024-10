Mindenszentek és halottak napja tövében még érzékenyebb a lélek, hiszen valamennyi famíliában akad olyan elhunyt családtag, rokon vagy barát, kikre különösen jó emlékezni. S nemcsak egy-egy évfordulón, vagy most, a temetőbe indulván, mécsesekkel, koszorúkkal, csokrokkal a kézben, hanem mindenkor. Merthogy életünk rövidebb-hosszabb időszakában mellettünk, velünk voltak, hogy közösen írjuk az öröklét földi mindennapjait. Ők már végigfutották e pályát; arcuk, mosolyuk, sikerük, szenvedésük, egy-egy fontos intelmük gyakorta feltör emlékezetünk múlt-ködéből. Mert – sokan hiába szeretnék – nem lehet kitörölni a személyes és a kollektív emlékezetből sem az előttünk járók alakját. Nem spórolhatunk az emlékidézéssel; szükséges a józanságunk, igazságérzetünk megőrzéséhez, identitásunk megéléséhez, mert enélkül gyökértelenek, s árvák maradnánk.

Azt sem árt tudatosítani, hogy az emberi lét véges, ezért nem mindegy, hogy mit préselünk bele a még ránk váró évekbe, évtizedekbe. Némi reményt a Somogyban gyakorta megforduló Jókai Anna is adott az előttünk álló időszakhoz. Mindhalálig című kötetében írja: „Mert az embert is meghatározzák egyszer, s nem élete völgyeihez mérik, hanem a legmagasabb ponthoz.”

A kommunizmus ténye és réme sok család életébe örökre beivódott, s a leszármazottaknak évtizedek múltán sem könnyű megszabadulni e kor démonjaitól, mint ahogy a Török Tamás jóvoltából minap bemutatott Gulag-szenvedéstörténet hatásától, vagy éppen ’56 kegyetlen megtorlás-sorozatától. Említhetném a friss Kossuth-díjas Visky András Kitelepítés című regényét is, mely megrendítő látlelet egy kegyetlen korról, de a borzalmai mellől nem hiányozhat a derű és a humor sem. Igaz, az író édesanyja a földbe vájt barakkban naponta olvasott föl gyerekeinek a Bibliából…

A mostani tizenévesek keveset tudnak az embergyilkos eszmékről, de a fiatal tanárok egy része sem, pedig szinte valamennyi magyar család ily vagy oly módon érintett kuláksorsban, padláslesöprésben, téeszesítésben, kitelepítésben, s mindenféle jogtalanságban. Folyamatosan sebződtünk. A sebekre pedig gyógyírt jelenthet az emlékezés, a főhajtás, a gyertyagyújtás. Otthon, szeretteink körében és a rideg kőlapok magányában.

Az emberi lét véges, ezért sem mindegy, hogy mit préselünk bele.