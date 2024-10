Milyen bort inna Lugosi Béla, a világ legismertebb vámpírja, ha ma élne? Ezt próbálják elképzelni azokon a Halloween rendezvényeken, amelyeket a következő hetekben szerveznek a Balatonnál. Első hallásra sokan furcsállhatják, miért foglalkoznak a Balatonon ezzel a kérdéssel. A válasz viszonylag egyszerű. Az átlag magyar több mint 18 liter bort iszik meg minden évben Ugyanakkor borfogyasztási szokások gyorsan változnak, ezért rendszeresen át kell tekinteni az új trendeket. A fiatal felnőttek borfogyasztási szokásairól kiváló képet kaphatnak az érdeklődők akkor, ha ellátogatnak egy balatoni fesztiválra. A régióba most is több ezer turistát várnak a Halloweennel kapcsolatos eseményekre. Ezeken a rendezvényeken pedig jelentős mennyiségű bort is fogyasztanak.

Fotó: NEMETH LEVENTE FOTO

A témának más apropója is van. 1882. október 20-án született az a magyar színész, aki olyan nagyszerűen alakította a filmvásznon Draculát, hogy annak még ma is jelentős hatása van azokra, akik egy félelmetes, jelmezes rendezvényre szeretnének elmenni.

Vincze Péter, a Balatoni Kör elnökségi tagja elmondta, hogy már a szeptember közepén tartott badacsonyi Füge Feszten is népszerűsítették a Halloween időszakot, egy food truckból olyan menüt kínáltak, amelyet csak sötétedés után kóstolhattak meg a vendégek. „Az alkonyat után felszolgált finomságok mellé, az első termelői összefogásra épülő régiós márka, a BalatonBor-családhoz tartozó borokat kóstolhatták meg a turisták. Ugyanakkor, azoknak, akik e fesztivál után is szeretnének a Balatonra jönni egy jelmezes Halloween eseményre, azoknak azt javasolja, hogy kóstolják meg azokat a vörösborokat is, amelyek ugyan nem túl jellemzőek erre a borrégióra, de ízviláguk miatt sok turista kíváncsi rájuk.

Halloweenkor érdemes megkóstolni a „narancsbort is”, amely igazi újdonság a balatoni borok között, mondta Gutman László borász.

– Nem kell megijedni, ezt a bort nem narancsból készítik a Balatonföldvártól 14 kilométerre található Kötcsén. Pusztán az elkészítési technológia miatt kapta ezt a nevet. - nyilatkozta a borász. A „recept” egyébként Grúziából származik, ahol a vörösborok elkészítéséhez hasonlóan, a szőlőt préselés előtt a héjával együtt, egy hónapon át erjesztik. Ezáltal kapja azt a csersavas karakteres ízt, amit sokan narancshéj aromájúnak is éreznek, de főként a színe miatt hívják így Magyarországon. Aki megkóstolja ezt az újdonságot, az nem az eddigi fehérboros élménnyel fog találkozni. Robosztus, alma, szárított narancs fűszeres ízek mellett, mogyorós, diós jegyek mutatkoznak meg a borban.