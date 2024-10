Bőröndökkel zsúfolt buszon utazhattak a napokban a Pécs-Kaposvár-Szombathely vonalon közlekedő autóbusz utasai, a kellemetlen körülményekről a Sonline.hu számolt be. Az eset kapcsán arra is kíváncsiak voltunk, hogy melyik települések között közlekedő somogyi buszjáratokat érinti alapvetően a zsúfoltság.

A Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatóságán elmondták: nagyobb zsúfoltság egyes távolsági járatok esetében tapasztalható, például a Zalaegerszeg-Kaposvár-Pécs viszonylatában, Kaposvárról kora délután induló járaton, pénteki, vasárnapi, hétfői iskolai előadási napokon.

A társaság arra is felhívta figyelmet, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a járatok utasforgalmát, melyeken rendszeresen utasszámlálásokat végeznek. A felmérések eredményei, a beérkező észrevételek kiértékelése után a zsúfoltság csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket – menetrend-módosítás, másodrész járatok rendszeres indítása, illetve operatív intézkedésként rásegítő járatok indítása a szabad kapacitások függvényében – a társaság megteszi. A kommunikációs igazgatóság érdeklődésünkre arról is beszámolt, a társaság 2018 óta Somogy járműállományának több mint egyharmadát lecserélte, hogy még biztonságosabb, kényelmesebb utazást biztosítson.

A Volánbusz Somogyban 232 autóbuszt üzemeltet, az átlagéletkor 10 év.

– közölte a közlekedési vállalat.