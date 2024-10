Az ingatlanközvetítő becslése szerint 2024-ben eddig 92 ezer tranzakció valósult meg, így a várakozásoknak megfelelően az előrejelzett 110-130 ezres, éves sáv közepe körül fogja zárni az évet a piac. A Duna House Kereslet indexe minimális enyhülést jelez szeptemberre, azonban az idei legalacsonyabb, vagyis a júliusi értéknél még így is egy ponttal erősebb aktivitást mutat. A forrás és a vevői bizalom adott, az év hátralévő részében számottevő vevői érdeklődésre és nagyszámú tranzakciózárásra számítanak az ingatlanközvetítő szakértői.

A 2024-es évben tapasztalt erős vevői kereslet az ingatlanárakra is hatással volt. A Duna House országos lakásárindexe nominál értéken 4 pontos növekedés után 296 ponton zárt, míg reál értéken 1 ponttal nőtt az előző negyedévhez képest. A panellakások árszintje az országos index szerint 11 pontot ugrott, míg a téglaárindex nominál értéke 3 pontot enyhült. Külön vizsgálva a vidéki területeket, Kelet-Magyarországon mind a panel, mind a téglalakások árindexét illetően emelkedést hozott a harmadik negyedév, a nyugati országrészben ugyanakkor mindkét ingatlantípus esetében mérséklődés tapasztalható.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkájának, a Credipass-nak a magyarországi adatai szerint a jelzáloghitel-piacon is lecsengett a nyár, idén szeptemberben a cég becslése alapján 112 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. 2024 harmadik negyedévében az ország teljes területén a 20 millió forint feletti összegre szerződők aránya volt a legmagasabb. Kelet-Magyarország kivételével országszerte csökkent az átlagos hitelnagyság az előző negyedévhez képest. Keleten jelentős emelkedés után 22,4 millió forintra nőtt az átlagos hitelösszeg, a nyugati országrészben 20 millió forint alá csökkent ez az érték. A budapesti hitelfelvevők körében az átlagos hitelnagyság 26,6 millió forint volt. Az ország teljes területén a 20 éves futamidőre szóló ügyletek aránya volt a legkiemelkedőbb ezúttal is, Kelet-Magyarország kivételével mindenütt emelkedett a kiszámíthatóbb, legalább 10 évig fix kamatozású hitelek aránya. Kitart a CSOK Plusz iránti kereslet az otthonteremtők körében, az előző negyedévhez képest országosan 1 százalékponttal, 19%-ra emelkedett a CSOK Plusz népszerűsége a beadott hitelügyletek között a Credipass adatai alapján.