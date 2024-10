Az úttestre lehullott falevelek jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha a reggeli pára, eső vagy más csapadék miatt azok átnedvesednek. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet: a nedves falevelek következtében az úttest akár olyan csúszóssá is válhat, mint ha jég borítaná be. A veszély másik oldala, hogy a falevelek eltakarhatják a közúti jelzéseket, továbbá elfedhetik a burkolat esetleges hiányosságait, közöttük a mély kátyúkat is.