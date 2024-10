Ausztrálián és Új-Zélandon kívül az Egyesült Államokba is szállít építő-, illetve energiaipari tűzihorganyzott acélszerkezeteket a segesdi Ferrokov Kft. Talián Bálint ügyvezető azt mondta: továbbra is kizárólag exportból élnek, számukra a meghatározó térség Nyugat-Európa.

– A távolabbi európai országokban is vannak szerződéseink, Spanyolország, Portugália mellett Angliába is értékesítjük a termékeinket – közölte az ügyvezető. – Pillanatnyilag a meglévő és működő üzleteinket szeretnénk továbbra is életben tartani, s abban reménykedünk, hogy a nyugat-európai piac magára talál.

Fotó: MW

Talián Bálint szerint a közel-keleti háborús helyzet tovább súlyosbítja a problémákat. Ez az alapanyagok beszerzését, a forint–dollár, illetve az euró–dollár árfolyamváltozását is befolyásolja. A somogyi cég a két segesdin kívül Derecskén és Szendrőn üzemeltet telephelyet, közel 200 munkást foglalkoztat, s a 2023-as hétmilliárd forint bevétel után 2024-ben is ennyi a cél. Az ügyvezető rámutatott: új gazdasági partnerekre lenne szükségük, ám bizonytalanság és tőkehiány van, s minimális a beruházási kedv.

– Döntően Európán belülre exportálunk, de most amerikai piacon is keressük a lehetőséget, iparági gyártókkal már felvettük a kapcsolatot – mondta Szabó Krisztián, a kaposvári Szabó Fogaskerékgyártó Kft. ügyvezetője. – A cégünknél készített fogaskerekeket traktorok és kombájnok alkatrészeibe is felhasználhatják a gyártók.

Az ügyvezető szerint a jelenlegi nemzetközi gazdasági helyzet nem feltétlenül ösztönzi befektetésekre a társaságokat, viszont arra mindenképp jó, hogy új együttműködések után nézzenek. – Reményeink szerint 2026-ban már a tengerentúli megrendelőknek is szállítunk – mondta.

A Videoton epilátort küld az emírségekbe

Malajziába padlótisztítót küld a Kaposvári Videoton, míg fényepilátorokból az Egyesült Arab Emírségekbe és Indonéziába is szállítanak. Az Egyesült Államokba stúdiómikrofonokat exportálnak, Mexikóba autós segélyhívókhoz e-call-akkumulátorokat visznek. Fábián Balázs, a kaposvári Videoton igazgatója érdeklődésünkre elmondta: jelenleg 30 országba szállítanak árut, túlnyomó többségüket az európai piacra.

– Az idei év várakozások feletti lesz, bevételünk meghaladja az 50 milliárd forintot, szemben a 2023-as 43 milliárd forinttal – közölte. – Mindenképp szeretnénk túllépni a szokásos nyugat-európai irányon, s a távolabbi országokba is szállítani akarunk a termékeinkből, de nehézséget okozhat a valuták árfolyamváltozása. Az egyik korábbi akkumulátoros vevőnkkel az idén befejeztük az együttműködést, ugyanakkor egy véralvadás-elemzéssel foglalkozó magyar céggel felvettük az üzleti kapcsolatot. Nekik laboratóriumi véralvadás-analizáló berendezéseket szerelünk össze.