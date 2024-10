Balatonfüred

Tavaly télen nyílt először és hatalmas sikert aratott a balatonfüredi jégpálya-komplexum, amely hosszan kacskaringózik közvetlenül a vízparton. A Zákonyi utcai jégpályát, a Vitorlás téren lévő pályát és a Tagore sétányon lévő pályát idén is hosszú jégfolyosó köti össze. A gyönyörű fekvésű balatoni korcsolyapálya olyan népszerű volt, hogy idén is megnyitják. A pontos megnyitóról részleteket a város honlapján és közösségi oldalán közölnek majd.

Siófok

Újra balatoni panorámás jégpálya nyílik Siófokon is, mégpedig a Nagystrand területén. Idén várhatóan nagyobb területen lehet majd csúszkálni az óriáskerék közelében. Bár a hírek tavaly egy új jégcsarnok megépítéséről szóltak, a beruházás műszaki okok miatt ezúttal még nem valósul meg. A Nagystrandon kialakítandó műjégpályán viszont számos program megvalósítását tervezik. A részletekről és a nyitásról a város honlapján lehet majd tájékozódni. Fotó: Böröczky Bulcsú

Balatonboglár

A korcsolyázók és a hokijátékosok biztos pontja Balatonboglár, ahol a kikötő melletti területen idén is megnyílik a 700 nm-es jégpálya. Melegedő, korcsolyabérlési lehetőség, büfé várja a látogatókat, a Balatoni Bocsok gyermek hokiegyesület is megkezdi edzéseit. A Balaton legszebb fekvésű jégpályáján ezúttal is jégdiszkóval és zenés eseményekkel várják a téli sport szerelmeseit. A nyitás november közepére várható.

Veszprém

A veszprémi Gyárkert Kulturpark a nyári koncertek után idén is átalakul, és a tavalyihoz hasonlóan Téli Gyárkert néven a téli kikapcsolódás és a korcsolyázás központja lesz. A nyitásról és a működésről a város honlapján adnak majd tájékoztatást.

Forrás: LikeBalaton.hu