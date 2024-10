– A hőmixnek – ami kimegy a hálózatba – csaknem 60 százalékát a Zöld Fűtőmű biztosítja – emelte ki Zanatyné Uitz Zsuzsanna. – Harminc százalékát a gázmotoros erőművek, a maradék 10 százalékot a gázkazánok állítják elő. A legkeményebb időszak, január és február, akkor kell a legtöbb faaprítékot felhasználni. Fontos elmondani, hogy a Zöld Fűtőmű megújuló energiával működik, ezáltal a szén-dioxid-kibocsátásunk is jelentősen lecsökkent – tette hozzá a távfűtési üzem műszaki vezetője.

Megéri a faapríték táplálta távhőt választani

Zanatyné Uitz Zsuzsanna arról is beszélt lapunknak, folyamatosan csatlakoznak a kaposvári intézmények a távhőhálózatra. Idén a Kinizsi élelmiszeripari szakképző, valamint PTE egészségügyi szakképző intézményével bővült a felhasználók listája. – A kaposváriak körülbelül harminc százaléka él olyan lakásban, amely távfűtött – mondta. – Ezek főleg panelépületek, nagyjából 7200 lakásról van szó, de iskolák, óvodák, kormányhivatali épületek, a színház, az aréna is távhővel ellátott, ez csaknem 90 kaposvári intézményt jelent. Arra is lehetőség van, hogy a családi házak rácsatlakozzanak hálózatra. Az áraink kedvezőek, csakúgy mint a lakossági gáz ára, mert az is rezsivédett. Leginkább azonban a közintézményeknek éri meg rácsatlakozni a távfűtésre. Főleg azért, mert a jelenlegi árunk a tavalyihoz képest ötven százalékkal csökkent, az áfatartalma pedig 5 százalék. Az árcsökkentés annak köszönhető, hogy megújuló energiával működik a Zöld Fűtőmű – hangsúlyozta Zanatyné Uitz Zsuzsanna.