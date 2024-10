Az író szellemiségét, irodalmi tevékenységét megbecsülő, az általa képviselt, a magyar táj, és a benne dolgozó kétkezi emberek szeretetét fontosnak tartó általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói, hogy részt vegyenek a környéken létesített Fekete István Emlékösvény útvonalain a Fekete István nyomában, mondta el Nagy Gábor.

– Természetismereti és életrajzi terepi akadályversenyen. A 2007 óta megrendezettversenysorozat az író kezdő mezőgazdász éveinek vidékén, a volt Majláth-uradalom területén, valójában is Fekete István nyomában járva került lebonyolításra. A diákok az író környékhez kötődő emlékei és életrajza mellett a természetvédelemmel, az erdő- és vadgazdálkodással és a természetismerettel kapcsolatos kérdéseket, feladatokat is megoldhattak. A járványhelyzet miatt sajnálatosan kimaradt két év után újra felfelé ível a vetélkedő népszerűsége. Idén már tizenhat háromfős csapat adta le nevezését, így érkeztek diákok Berkesdről, Kaposszekcsőről, Kaposvárról, Komlóról, Mindszentgodisáról, Nagyatádról, Drávafokról és Pécsről is. A csodálatos őszi időben lebonyolított versenyen a feladatokat legjobban a Pécsi Szent Mór Iskolaközpont diákjai teljesítették, a második helyen a Berkesdi Fekete István Általános Iskola, míg a harmadik helyen a Mindszentgodisai Általános Iskola tanulói végeztek. A verseny szervezőinek (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mecsekerdő Zrt., Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság, Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület) reményei szerint a rendezvényt az elkövetkező években is sikerül megrendezni és a gyerekekbe oltani az író örök érvényű felismerését: „Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt... és megtaláltam a Hazámat.”