Eddig közel százhatvan fő kapott díjat, míg a Balaton-parti városban a földvári Berkesné Hegedűs Márta, a szlovákiai Búcsról Csekes Ilona és Molnár Szabó Zsuzsanna, Deveczné Orosz Márta Siófokról, Egry Ágnes Balatonszárszóról, Haraszti Judit Csokonyavisontáról, Littvay Karolina a délvidéki Nemesmiliticsről (Szerbia), Kocsis Józsefné Bakházáról és Neisz Péterné Ádándról vehette át az elismerést. ( A balatonfenyvesi Baranyai Éva betegsége miatt nem lehetett ott a rendezvényen).

A Főnix Egyesület átadta a nagyasszonyi díjakat Fotó: Varga László

A díjátadón jelen volt Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is, aki hosszú évek óta támogatja a szervezetet, a jó kapcsolat elismeréseként pedig pár éve őt is tiszteletbeli nagyasszonnyá választották. Porkoláb Lászlóné elnök nem kis büszkeséggel beszélt arról, hogy Magyarországon a Főnix az egyetlen civil szervezet, amely ilyen módon jutalmazza a nőket, és hogy hazánkon kívül hét országban is van nagyasszonyuk. A díjátadó után Halászi Attiláné is beszélt az egyesületről, majd színvonalas műsorral köszöntötték az új nagyasszonyokat. A fellépők közül különösen a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének ének-és tánckara, valamint a balatonföldvári nyugdíjasok táncosai szereztek kellemes perceket a nézőknek. Ez utóbbiak közé a díjazott Berkesné Hegedűs Márta is beállt, nagy ölelést kapva a társaktól és még nagyobb tapsot a nézőktől.