A csoportban egyedüliként veretlen Ferencváros II. otthonában szólították pályára a Kaposvári Rákóczi FC együttesét, amely egy nagy pofon után a fővárosban szeretett volna magára találni. Az előjelek azonban nem voltak túl jók, hiszen a sok sérülés már így is okozott gondot a kaposvári szakmai stábnak, azonban ezúttal azzal is meg kellett küzdeniük, hogy az egyik alapemberükre, Szederkényi Ádámra sem számíthattak eltiltás miatt. Ezek okán Székely Tibor, a Rákóczi FC mestere visszatérését követően először szavazott bizalmat bajnokin a kezdőben Böndi Ádámnak, valamint hosszú időn után kezdett Zoltán Rafael is, aki felépült sérüléséből.

A sérülések miatt nem a legerősebb csapatával játszott a Rákóczi FC a Népligetben

Fotó: Lang Róbert

Az összeszokatlanság nyomát azonban csak pár pillanatig fedezhettük fel a Kaposváron, amely viszonylag gyorsan megszerezte a vezetést, miután Balogh Ákos a jobb szélről laposan lőtte keresztbe a labdát, a hosszún pedig Babinszky Bence érkezett, aki egy méterről, estében lőtt a hálóba (0–1). A bekapott gól megzavarta a hazaiakat, a Rákóczi FC pedig igyekezett egy kihasználni, amit egy jó Horváth Balázs lövés is jelzett, de ez még kevéssel fölé szállt, a következő helyzet után viszont újra rezdült a háló: Görög Gergő több remek csellel verekedte magát helyzetbe, majd ballal tekert a kapu jobb oldalába, nyolc méterről (0–2). A meccs képe alapján inkább a háromgólos kaposvári előny volt benne a levegőben, hiszen a vendégek a gyors támadóik révén folyamatosan a Fradi védelme mögé tudtak kerülni, igyekeztek minél magasabban labdát szerezni, s ezekből helyzetbe kerülni. Nem is maradtak el a lehetőégek, hiszen egy eladott labdából Balla Kevin került ziccerbe, de nem tudta átemelni a labdát a kapujából jó ütemben kilépő Radnóti Dániel felett. A háromgólos Rákóczi előny helyett, azonban szépített a Fradi II., miután Pászka Lóránd beadása Balogh Ákos kezéről vágódott le, amiért büntetőhöz jutott a Fradi második csapata, melyet az azt kiharcoló Pászka Lóránd panenkázva értékesített (1–2). A szünetig bár kerestek, de újabb fogást nem találtak egymáson a felek, így a Rákóczi FC vonulhatott boldogabban szünetre.