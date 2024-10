A fesztivál 2024. október 12-13-án várja a látogatókat a badacsonyi strandon, ahol az őszi Balaton különleges atmoszférája találkozik a Füge Feszten a finom ételekkel, borokkal és remek hangulattal. Az esemény ideje alatt érdemes kihasználni a BAHART által biztosított hajóközlekedést, amely nemcsak kényelmes, de kedvezményes lehetőségeket is biztosít a Füge Feszt látogatói számára. A Fügefeszt szervezői szerint nem szezon van, hanem szezonok, a Balaton pedig egész évben tartogat olyan izgalmakat, amiért érdemes a tó partján kikötni. Idén ősszel először jelentkezik a különleges, közvetlen Balaton parti helyszínen megrendezett Fügefeszt, ami bár az ilyenkor mindenhol fellelhető zamatos fügét nevezte ki házigazdának, valójában sokkal többről szól: Vincze Péter és csapata szeretné bemutatni a régió kulturális és gasztronómiai fejlődését, és kinyitva a meghívottak körét, olyan hazai vendéglátóhelyeket is, akik hasonló értékeket képviselnek. Szinte hihetetlen, de ez lesz az első ilyen, valóban a Balaton partján megszervezett gasztrofesztivál! Menetrendi hajózás a Füge Feszt alatt Fonyódról Badacsonyba Azok számára, akik a Fonyód–Badacsony útvonalon érkeznének, a BAHART külön menetrendi hajójáratokat indít a Füge Feszt ideje alatt. A hajók szombaton és vasárnap 9:30-tól óránként indulnak, az utolsó járat 17:00-kor hagyja el Fonyódot. A menetidő csupán 30 perc, így gyorsan és könnyedén megközelíthető a fesztivál helyszíne. Az online jegyvásárlóknak a FügeFeszt15 kuponkód használatával 15% kedvezményt biztosítanak, így érdemes előre megváltani a jegyeket. Badacsonyból Fonyódra – Élményekkel teli visszaút A fesztivál zárása után sem kell kapkodni: a Badacsony–Fonyód útvonalon 10:15-től óránként indulnak a visszajáratok, egészen 17:45-ig. A visszaútra is ugyanazon az áron lehet jegyet váltani, így garantált a könnyű hazajutás. Sétahajózás is lesz Ha valaki különleges balatoni panorámával szeretné gazdagítani a fesztiválélményét, választhatja a badacsonyi sétahajózás programját is. Szombaton és vasárnap 13:30-kor és 15:00-kor indulnak a sétahajók, amelyek 45 perces élménytúrára viszik az utasokat. A kutyás vendégeket is várják. Gasztronómiai élmények és zenei programok A Füge Feszt nemcsak a hajózásról és a látványos programokról szól, hanem a kulináris kalandokról is. Egy ízig-vérig gasztro fesztivál a Balaton mellett, az ország válogatott vendéglátóhelyeivel és borászataival, az ősz legszebb színeivel, és persze rengeteg fügével! A fesztivál egyik különlegessége a borászatok széles választéka. Az eseményen neves pincészetek képviseltetik magukat, mint például a Laposa Birtok, a Borbély Családi Pincészet, és a Folly Arborétum és Borászat. Az érdeklődők a hagyományos badacsonyi fajták, mint az olaszrizling vagy a szürkebarát mellett exkluzív borokat is kóstolhatnak. Emellett a fesztivál gasztronómiai kínálatában olyan különlegességek is helyet kapnak, mint a fügelekvár, fügés sajtok, vagy épp a fügével készített sütemények. Fotó: Pesthy Márton De, ha a számok szerelmese vagy, akkor így mutatjuk neked: 2 nap, 30 étterem és borászat, 7 magyarországi régió legjobbjai, 3 nagykoncert és még sok más érdekesség. A fesztivál egyik kiemelt eseménye lesz Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra (BJO) szombati koncertje, amely során a jazz és a minőségi gasztronómia találkozik a Balaton-parti panorámával. Vasárnap délután pedig a Vagabond Trio fellépése zárja a kétnapos rendezvényt, akik kellemes akusztikus hangzással és közismert dalokkal biztosítják a jó hangulatot. A Füge Feszt azonban nemcsak az ínyenceknek szól, hanem azoknak is, akik szeretik az interaktív élményeket. Az esemény során több workshop és bemutató is várja a látogatókat, ahol a vendégek közvetlen közelről ismerhetik meg a régió legjobb termelőit és mestereit. Lesz lehetőség borászati túrákon részt venni, de különleges desszertkészítési bemutatók, fügés különlegességek és egyéb gasztronómiai előadások is színesítik a programot. Sőt, a Badacsonyi-hegy lábánál elhelyezkedő rendezvényhelyszín számos kirándulási lehetőséget is kínál. A meredek ösvények, hangulatos szőlősorok és kilátópontok mind csábítják a természetkedvelőket, így akár egy délelőtti túrával is egybeköthető a fesztivál látogatása. A túrázók számára a "Rózsakő Tanösvény" és a "Bujdosók Lépcsője" is könnyen megközelíthető a fesztivál helyszínéről. Készpénzmentes fesztivál Fontos tudni, hogy a Füge Feszt készpénzmentes rendezvény, ezért csak bankkártyával lehet fizetni. A helyszínen ugyanakkor FestiPay pont is működik, ahol feltölthető kártyákat lehet igényelni, így azok is gond nélkül vásárolhatnak, akik nem vittek magukkal bankkártyát. Nyitókép: Füge Feszt

forrás: likebalaton.hu