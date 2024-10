Inspiráló természet

– Az első fülbevalómat a Balaton ihlette. Azóta ezer-féle szín létezik belőle. De az első kollekciót a Balaton színpalettája inspirálta – milyenek az időjárási viszonyok, mennyire felhős vagy épp napos, hogy változtatja a víz a színét. Csak néztem a tavat és azon töprengtem, hogy jó lenne egy olyan ékszer, egy olyan fülbevaló, amiben a Balatonnak az összes színe megvalósul. Ezek az árnyalatok pont olyanok, amelyek az összes színtípusnak tudnak passzolni, tehát mindenkinek az igényét le tudom fedni. Ez egyszerre 6-8 szín legalább, amit össze tudok fogni. A másik pedig maga a forma, a hullámzás, ami visszaadja a Balaton lüktetését – az egymás alá rakott körök, a színátmenet, ahol visszaköszönnek vízfelület árnyalatai. Finom és laza, ahogy mozgatod a fejedet, vagy megfújja a szél, akkor a hullámzást tudja visszaadni az ékszer. – Nagyon népszerűek a virág formáim is, a virágos fülbevalók. Bárhová is nézek a természetben, mindenből inspirálódom, formát merítek. De olyan is elő szokott fordulni, hogy sétálok az utcán, látok egy csinosan felöltözött nőt, de hiányzik róla az ékszer, s akkor jön egy inspiráció, hogy ehhez mit adnék hozzá. Andrea ikerlányaival kóstolgatta a balatoni nyarakat, amikor is úgy döntött a család, hogy saját ingatlant keresnek a tónál. Balatonakalin akadtak egy megfelelő házra. – Így amint vége az iskolának leköltözünk. Imádok a reggeli vízre kimenni! Sup-pal kievezek, kikötöm az egyik stéghez és hallgatom a nádas susogását és nézem a vadkacsákat – engem így tölt föl a Balaton! Fotó: Mácsár Andi Nyitókép, fotók: Mácsár Andi

Forrás: likebalaton.hu