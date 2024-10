- A vármegyében összesen 11 útszakaszon gyűjtöttük az illegálisan kidobott út menti hulladékot: a 61-es, 66-os, 67-es, 68-as és 7-es főút több szakaszán, illetve a Sántos-Kaposvár, a Szenyér-Hollád és a Vése-Nemesvid összekötő utakon - közölte érdeklődésünkre csütörtökön Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. Hozzátette: közel 4,6 tonna szemetet gyűjtöttek össze csak ezeknél az útszakaszoknál. S ebből is a legtöbbet a Vése-Nemesvid összekötő úton, ahol több mint 1600 kilogrammnyi szeméttől szabadították meg az út környezetét. Az akciónapon közel 70 somogyi kollégájuk vett részt.

Az országos összesített adatok alapján a Magyar Közút összesen csaknem ezer munkavállalója 170 különböző útszakaszon, többek között fő-, mellék-, bekötő-, valamint szervizutak mentén és pihenőhelyeken takarították a szeméttel borított területeket.

- Általános tapasztalat, hogy sokan a felesleges hulladékot kevésbé forgalmas utak mellett dobják ki - derült ki a Magyar Közút tájékoztatóból. - Így a közutasok gyakran találnak bútorokat, textileket, építési törmeléket, elektronikai berendezéseket, gépjármű-alkatrészeket valamint gumiabroncsokat is, melyek elszállításáról több térségben is gondoskodniuk kellett a szakembereknek. Ezen felül autóbontásból származó karosszériadarabok, gázálarcok valamint még éles lőszer is előkerült a szeméthalmokból.

A legtöbb illegális hulladékot Nógrád és Somogy országos közútai mellőli területeiről gyűjtötték össze a közutasok.