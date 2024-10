A „csendes gyilkos” bármikor lecsaphat. Azt írja az újság: a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársait az idén eddig 34-szer, ősszel pedig már kétszer riasztották szén-monoxid miatt. Ennyi lenne a hír, csak éppen az ilyen típusú információk mögött sajnos tragédiák is sorakoznak.

Tudjuk jól: a szén-monoxid nemcsak téli vendég, az emberek többsége nyáron is használ gázkazánt, gázüzemű átfolyós vízmelegítőt, hiszen a leggyakrabban ezek segítségével biztosítják a meleg vizet. A szakemberek szerint ráadásul nyáridőben, kánikulában csökken a kémény huzatértéke, így az égéstermék visszaáramolhat, s máris kész a baj. Ma még számos háztartásban működik úgynevezett nyílt égésterű gázkészülék, amely igényli a megfelelő levegő-utánpótlást. Télen például a jól szigetelt lakásokban is ezért fontos a megfelelő méretű légbeeresztő működőképes megléte és a rendszeres szellőztetés.

A gáz nem játék! Fontos a gázkészülékek rendszeres karbantartása, s a többi háztartási eszköz együttes hatásának figyelembe vétele is. Erre sajnos a legtöbben csak legyintenek, pedig egy szagelszívó vagy ventilátor, de akár egy szárítós mosógép is megváltoztathatja a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat, s kopogtat a tragédia.

A szén-monoxid azért is veszélyes, mert kis mértékben is rendkívül mérgező, van olyan koncentrációja, amely perceken belül halált okoz. Hazánkban évente átlagosan 600 esetben riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit szén-monoxid-mérgezéssel összefüggő esethez. Az esetek felében kisebb-nagyobb mértékű mérgezés is történik, melyek évente átlagosan 10 ember életét követelik, s egész éves veszélyt jelentenek. Vegyük tehát komolyan a dolgot, s jó, ha azt is tudjuk: egy köbméter földgáz tökéletes elégetéséhez mintegy tíz köbméter levegőre van szükség.

Ne játszunk a saját és családunk életével, s másokéval sem!