A második világháború után a győztes Szovjetunió az elfoglalt és leigázott országokból több mint négy millió embert hurcolt el kényszermunkára – olvasható a magyaratádi kiállításon. A több mint 700 ezer Gulágra kényszerített magyar közül csaknem 300 ezren soha nem térhettek haza. Napi 10-12 órás munka, zord körülmények, szélsőséges időjárás és betegségek vártak a magyarokra – idézik a visszaemlékezések.

A Terror Háza Múzeum vándorkiállítása mutatja be Gulág-világ megpróbáltatásait. Fotók: Szabó Gabi

– Volt, aki a marhavagonból dobott ki levelet, kérve, hogy, aki megtalálja, juttassa el a címzetthez. Más alumíniumkanálba vésett üzenetet az orosz fogságból – mutatta a magyaratádi Faluházban nyílt tárlaton Pánczél Zsófia rendezvényszervező.

– Fontos, hogy minél többen megismerjék a Gulág-világ gyötrelmeit az emberi sorsokon keresztül. Ezért is tartottuk lényegesnek, hogy helyet adjunk ennek a tárlatnak – mondta a kiállítás megnyitóján Kellerné Toldi Andrea, Magyaratád polgármestere.

Hadifoglyokat és civileket is internáltak a Gulágra. A kényszerfoglalkoztatásuk több évig is eltartott. A Magyaratádon október 31-ig látható tárlaton levelek, korabeli fotók és visszaemlékezések is megidézik a munkatáborok világát.