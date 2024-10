A Center Lions Club Egyesület tagjai az idén is meglepték sellyei dinnyével a Liget Időskorúak Otthona, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ, valamint a Borostyánvirág Anyaotthon lakóit. Utóbbi intézménybe barackot is vittek. A dinnyéből bőven jutott a Mozdulj! Közhasznú Egyesület Balaton kerülő 13. tandemtúrájának résztvevőinek is.