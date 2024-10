Az eurázsiai hód visszatelepítése 2008-ra fejeződött be, amely során a Dráva mentén is családokat engedtek szabadon. Mostanra gyakorlatilag nincs olyan vizes élőhely hazánkban, ahol ne fordulna elő a pikkelyes farkú rágcsáló. – A legutóbbi becslésünk szerint 11 ezerre tehető az eurázsiai hód egyedszáma hazánkban, ami elég soknak mondható, nagyjából majdnem minden vizes élőhelyen jelen van –vélekedett Czabán Dávid, biológus, a téma szakértője. Mivel őshonos faj, jó hogy jelen van, mert a víz visszatartásból kiveszi a szerepét, de amikor töltéseket fúrogatják és elárasztják a napelemparkokat vagy a kukoricaföldeket, az nem jó. A hód térhódítása meglehetősen kettősnek mondható, fogalmazott a szakértő.

Toportyánféreg és eurázsiai hód

A kontinens legnagyobb rágcsálójának elterjedése kapcsán deja vu érzésünk lehet, hiszen a hódhoz hasonlóan az aranysakál is egy időre eltűnt az országból, majd újra megjelent. S nem csak felbukkant, hanem jelentősen elszaporodott, annyira, hogy már olyan helyeken is megtelepedtek, amelyekről nem is gondolták volna, hogy valaha a toportyán élőhelye lesz. Egy évvel ezelőtt írtunk róla, hogy az aranysakál annyira elszaporodott például a lábodi vadászterületen, hogy háttérbe szorította a terület egyik legfőbb nagyvadját, a dámot.

Lakócsán egészen közel merészkedett az emberekhez, egy helybéli úgy azonosította, aranysakál támadta meg. A lábodi asszony tyúkjait védte volna, de az embertől sem félt, szétszakította rajta a nadrágot. Az aranysakál csak akkor menekült el, amikor egy léccel eltángálták.

Azonban Kemenszky Péter az aranysakál szakavatott ismerője és a Somogyi Megyei Vadászok Szövetsége fővadásza szerint teljesen más terjedésről beszélhetünk a két faj esetében.

– Az aranysakál visszatelepedése spontán volt, az eurázsiai hódé – mely szintén őshonosnak tekinthető Európában , viszont emberi tevékenység eredménye. Szakemberként azt kell mondanom, hogy ez egy nem volt átgondolt döntés. Ugyanis a hóddal együtt Európa két legnagyobb rágcsálója is megtalálható már a hazai faunában, és amíg előbbinek van több természetes ellensége, a hódnak nincs – jegyezte meg Kemenszky Péter. (A másik a hódpatkány, azaz a Nutria - a szerk.) Azt látjuk, hogy Somogyban a Dráva és a Mura folyókon való jelenléte kapcsán a Rinyákon egész Somogyot benépesítette. Ott van a tavak, tórendszerek környékén, a Deseda kifolyóban, s így a Kisgáti városrészben is megjelent egy időre a Deseda pataknál. Most nincs éppen jelen, de korábban nyárfákat döntött a vízbe, amit a vízügy munkatársai alig győztek eltávolítani onnan.