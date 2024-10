Már pénteken is rengetegen látogattak el a siófoki Fő térre, ahol ínycsiklandó halas falatok és színes programok várták a kikapcsolódni vágyókat. Az első nap kétségkívül legjobban várt eseménye a Neoton koncertje volt. Csepregi Éváék megtöltötték a Fő teret és fergeteges hangulatot hoztak a Balaton fővárosába.

A Neoton Família Sztárjai fergetegetes hangulatot hoztak a halfesztiválra Fotó: Németh András

Tökéletes alapozása volt ez a szombati folytatásnak, amikor a halpiknik főzőversenyen mutathatták be főző tudásukat a jelentkező csapatok. A város civil szervezetei, közéleti szereplők, de még Lengyel Róbert polgármester is fakanalat ragadott. De nem csak a bográcsokban készültek halas ételek az önkormányzat mögötti parkolóban, hanem a Fő téren is bőséges gasztrokínálat várta az éhes látogatókat.

Faszénen készítünk harcsaburgert és harcsafilét, de halászlét is, ezek fogynak a legjobban. Szerintem nagyon sokan vannak, mert igazán jó programokat sikerült választani

mondta kérdésünkre Tihanyi Péter, a Parázs és Pikkely tulajdonosa, aki ottjártunkkor épp a faszenet izzította be egy következő adag harcsafilé sütéséhez.

Halat hallal

A harcsabugert házi kovászolt lepényből készítette, amibe sült savanyú káposztát, fűszeres tejföllel és kétféle mártás került. Sorban álltak az ínyencségekre vágyók a standoknál, akik közül sokan csak a halászlé miatt döntöttek úgy, hogy kivárják, a sorukat.

Bőséges volt a halas kínálat Siófokon Fotó: Németh András

– Szeretjük a halat a férjemmel, de főleg én vagyok nagy halrajongó. Amikor megláttam, hogy lesz ez a rendezvény itt, nem volt kérdés, hogy eljövünk Sárbográdról. Már ettünk is halászlét, bőségesen voltak benne halszeletek, jó sűrű volt, ahogy kell, úgyhogy nagyon elégedett vagyok vele – mondta Barna Enikő, aki férjével Csabával ejtőzött az egyik Fő téri padon.

Mint mondták nem maradhatott el a borkóstolás sem és a tartalmas szombati programot cukrászda látogatással zárták.

Zálog Imre először vett részt a siófoki rendezvényen, Budapestről érkezett a balatoni városba.

– Egész hétvégén itt vagyunk a feleségemmel, most azt nézzük hol lehet kóstolni – mondta a budapesti férfi érdeklődésünkre. A halászlét nagyon szeretem, mert Baján voltam katona, ott mindig halászlé volt a menü túrós csuszával hétvégente. Úgyhogy ez nekem kicsit nosztalgia is, nem is tettem le róla, hogy újra halat egyek. Most ez a program: hal hallal – mondta.

Többeknek ez volt a jelmondata, amikor kilátogattak a rendezvényre, de nem csak halat fogyaszthatott, aki megállt a Fő téri standoknál, mert termelői sült gesztenye, kürtőskalács és isteni borok is várták a vendégeket.