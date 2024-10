A konditerembe új eszközöket vásárol az önkormányzat, pályázati forrásból csaknem 10 millió forintot fordítanak a fejlesztésre. A súlyzók mellett fekvenyomó padot is beszereznek, s ezen túl bútorokat és hűtőgépet is. A közösségi házban alakították ki a konditermet, a felszerelést most rendelik meg, s a lakók várhatóan már az idén használhatják a létesítményt.