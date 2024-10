A 40 éves, családos férfi már túl van az elméleti és gyakorlati kiképzésen, s kiválóan érzi magát a csapatban. – 2004-ben érettségiztem a barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziumban, de akkor már megszűnt a kötelező sorkatonai szolgálat – emlékezett vissza kérdésünkre Schenker Tibor szakaszvezető. – Az ismerősöktől az utóbbi időben viszont gyakran hallottam az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatról, ami érdekelni kezdett és ki akartam magam próbálni.

Schenker Tibor szerint környezetében is egyre többen érdeklődnek az önkéntes területvédelmi szolgálat iránt.

A 40 éves férfi júliusban írta alá a szerződést, nem sokkal később már a 25 napos az elméleti és gyakorlati kiképzésen vett részt. Harcászat, fegyver szét- és összeszerelés továbbá lövészet: ez is szerepelt a programban. Azt mondják, nagy élmény volt, amikor a sántosi lőtéren gépkarabéllyal gyakoroltak. – A barcsiakon és a lakócsaiakon kívül istvándiak és kutasiak is jelentkeztek a zászlóaljhoz, a csapat fegyelmezett volt, mindenki komolyan vette a kiképzést – hangsúlyozta. – Örülök, hogy jelentkeztem, mert élményeket, tapasztalatokat lehet szerezni, s új területeken is kipróbálhatjuk magunkat.

Arra a felvetésre - miszerint időben összeegyeztethető-e a munka, a családi élet és a szolgálat - azt mondta: neki sikerült. Schenker Tibor kiemelte: a honvédségtől anyagi juttatásokat kapnak, s úgy tapasztalja, hogy a környezetében is egyre többen érdeklődnek az önkéntes területvédelmi szolgálat iránt.