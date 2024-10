A Kaposvári Sporthorgász Egyesület általános horgászati tilalmat rendelt el a Kapos folyón. – A nagyfokú környezetkárosítás miatt drasztikus lépésre kényszerültünk – közölték. – A Kapos somogyi szakaszán tapasztalt vízszennyezés és halpusztulás miatt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület általános horgászati tilalmat rendel el. A horgászati tilalom visszavonásig tart.

Azt is közölték, hogy a vizsgálati eredményekről beszámolnak majd, de amíg nincs meg az eredmény, a tervezett haltelepítés is kétségessé vált.

Múlt héten írtuk meg, hogy pusztultak a halak a folyó kaposvári szakaszán, de Dombóváron is láttak haltetemeket a vízben és a parton.

Az illetékes Baranya Vármegyei Kormányhivataltól akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy vizsgálatot indítanak. A vízügyi hatóság és az akkreditált laboratórium munkatársai az ügyben érintett társ­hatóságokkal a helyszínen ellenőrzéseket végeztek és megtették a szükséges intézkedéseket – közölték. A hatósági, valamint a laborvizsgálat jelenleg is tart.