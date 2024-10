Ősszel is gyönyörű a Balaton, de ha valami új horgászélményre vágysz, Zala megye igazi felfedezetlen gyöngyszem lehet számodra. Szinte minden település közelében találhatsz egy izgalmas horgászvizet, ahol pontyok, csukák, harcsák és akár különleges balinok is horogra akadhatnak. Olyan tavak várnak rád, mint a Borostyán-tó, a zalaszentmihályi horgásztó vagy a Thor-tó. Mindegyik különleges hangulatot és kihívást kínál, így bármilyen stílusban is szeretsz pecázni, garantáltan találsz számodra ideális helyet. A Balaton közelében elhelyezkedő horgásztavak ráadásul nemcsak a halállomány miatt népszerűek, hanem a festői környezet is elvarázsolja az ide látogatókat. Készülj fel, hogy egy teljesen új balatoni kaland részese leszel, miközben felfedezed Zala megye horgászparadicsomait! Októberben a Balaton egy teljesen új arcát mutatja: a nyári tömeg eltűnik, a partok kiürülnek, és a víz csendesebb, mint valaha. Ez az időszak a pecások számára maga a paradicsom, hiszen a horgászat sokkal nyugodtabb és zavartalanabb. A tó még mindig tele van élettel, a hűvösebb idő miatt pedig a nagyobb pontyok és harcsák is aktívabbak, így ha szereted a Balaton nagy nyílt vízfelületeit, most remek lehetőséged nyílik arra, hogy kifogj néhány méretes példányt. Az ősz egyébként is a ragadozó halak szezonja, így érdemes csukára, süllőre és balinra is vadászni. A Borostyán-tó vagy a zalaszentmihályi tavak szintén tökéletes helyszínek a sporthorgászoknak, és ebben az időszakban a versenyek is beindulnak, ahol a legnagyobb egyedeket foghatod ki. Ha a hatalmas Balaton helyett most inkább egy békésebb, természetközeli élményre vágysz, akkor Zala horgásztavai biztosan lenyűgöznek majd. Legyen szó a Balaton őszi nyugalmáról vagy Zala megye csodás tavainak meghittségéről, mindkét helyszín tökéletes választás az októberi horgászkalandokhoz!

Pontyok, csukák, harcsák, balinok

Földrajzi adottságai, illetve speciális helyi viszonyai Zala számos nagyszerű lehetőséget kínál az egyik legnépszerűbb hobbi, a horgászat kedvelői számára. Olyan nagyszerű horgászvizek találhatóak a vármegyében, mint a Balaton vagy a Mura, arról nem is beszélve, hogy kisebb-nagyobb horgásztavak szinte valamennyi település közelében előfordulnak. Ezek egy része a vízügyi szabályozások során, völgyzárógátak építésével alakult ki, mások bányatavak helyén keletkeztek, de vannak természetes tavaink is, amelyek ugyancsak gazdagok halakban. Zala igazi horgászparadicsom, a megye értékeit bemutató írásukban az itt található horgásztavak közül ajánlunk ötöt olvasóink számára, amiket érdemes kipróbálni. Az őszi időszakban ráadásul versenyek is zajlanak, a lehetőségek tehát szinte korlátlanok.