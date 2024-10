Velner Ágnes dacára a fenyegető veszélynek most is dolgozik west palm beachi fodrász szalonjában, ahol most is egymásnak adják a kilincset a vendégek. A frizuráknak hurrikán idején is készülniük kell, egy nappal a várható vihar előtt estig fogadta a vendégeket.

Velner Ágnes 5 és fél éve költözött Floridába, ahol most hurrikán végezhet nagy pusztítást.

Ágnes családjával 5 és fél éve költözött a városba, amely most veszélybe került az amerikai partokat megközelítő Milton hurrikán miatt. – Az előrejelzések szerint nem itt lesz a legpusztítóbb, de az egész félszigetet érinti a vihar, végigvonul egész Közép-Floridán és mi is ehhez a vidékhez tartozunk, mondta a kaposvári származású fodrász. Hozzátette: egy nappal az előrejelzett vihar érkezése előtt még sok a bizonytalansági tényező, hiszen az is lehet, hogy a hurrikán irányt változtat, de az is megesik ilyenkor, hogy erősebben csap le, mint ahogy arra számítottak. – Azt mondják az elmúlt száz év legnagyobb hurrikánja lesz, ami egy kisebb viharból alakult ki pár nap alatt. Jó lenne, ha jönne egy kis enyhülés, mert akkor nem lenne olyan nagy a pusztítás sem. Ugyanis amitől igazán nekünk félni kell, azok a tornádók, amik a partot érés után kialakulhatnak belőle, tette hozzá a családanya. Nem beszélve a tengerszint megemelkedésétől, a parti területeket teljesen eláraszthatja az óceán. Ezért már bezárták az iskolákat West Palm Beachen, ugyanis készülnek a hurrikánra. Akik a viharzónában vannak, azokat evakuálták, a közintézményeket, így az iskolákat is átalakították menedékhellyé.

– Mivel nem nálunk lesz a legbrutálisabb a helyzet, csak annyit tehetünk, hogy felkészülünk a várható áramszünetre tartós, száraz élelmiszerrel, elemlámpával és várjuk a végét. Szerencsére egy olyan társasházban lakunk, amelyet hurrikánbiztosra építettek és messze is vagyunk a parttól, egy védettebb helyen. Ettől függetlenül a társasházi közösség lakóinak ilyenkor el kell távolítaniuk mindent az erkélyekről közös területekről, amit felkaphat a szél, magyarázta Velner Ágnes, aki elmondta, már szerdán erős esőzés kezdődött. Figyeljük, követjük az eseményeket, de szerintem okosabbak csak pénteken leszünk. Vannak barátaim a Tampa-öbölben, értük nagyon aggódom.