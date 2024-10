– Hasznos lehet a matrica, de szerintem nem lehet általánosítani az idős sofőröknél, vannak ugyanis köztük jó vezetők is – mondta a 81 éves Borda György. – Ugyanakkor az eszetlenül vezető fiatalok is rárakhatnának egy feliratot az autójukra, mert felelőtlenül közlekednek. Szerintem az idősebbeknek érdemes átgondolniuk, hogy hosszú távon túl sok időt lehetőleg ne vezessenek. Én maximum a Balatonig és a városban vezetek, korábban sokat jártam Budapestre és Erdélybe is voltam.

Vannak idős sofőrök, akik közel a kilencvenhez is volán mögé ülnek Fotóillusztráció: Gyurina Zsolt

Tóth István, a közlekedéstudományi egyesület somogyi elnöke érdeklődésünkre elmondta: idősebb korban nehezebb a vezetésre koncentrálni, lassulnak a reflexek, s a figyelmetlenség, fáradékonyság is könnyen problémát okozhat.

– Az is gond lehet, hogy az idősebbek közül egyesek azt gondolják: ugyanúgy tudnak vezetni, mint 20 éve – hangsúlyozta. – Ez azonban nincs így. Elég, ha a kaposvári piac környékén kedden, pénteken, vagy szombaton autózunk, vagy olyan rendezvények közelében, ahol nagy a zsúfoltság. Azt lehet látni, hogy némelyik idősebb sofőr nehezebben, lassabban vezet.

18 évesen kezdett motorozni

A 75 esztendős elnök, aki 18 éves korában egy Pannónián kezdett motorozni, s 1972-ben szerezte meg az autós jogsiját és azóta a mai napig vezet arról is szólt: a figyelmetlenségből fakadó veszély több gondhoz is vezethet a forgalomban. Előfordulhat, hogy egyes idős sofőrök kihajtanak az útra és nem adják meg az elsőbbséget vagy nem akkor indulnak el a közlekedési lámpánál, amikor szabad jelzés ad, hanem később. S olykor a parkolás is problémás lehet, különösen azokon a helyeken, amelyek alapban is zsúfoltak.

– Szerintem a korral összefügg a döntés, s ha hirtelen valami baj történik, akkor nem biztos, hogy a legjobban reagál egy idősebb vezető – emelte ki Tóth István. – A romló látás, hallás ugyancsak gondot jelenthet.

Alaposabban kéne vizsgálni az idős sofőröket

Az elnök szerint a mostaninál is átfogóbb, módszeresebb orvosi vizsgálatra lenne szükség a jövőben 65 év felett, s érdemes volna alaposan vizsgálni az idősek reflexeit is. Tóth István hangsúlyozta: a családnak is felelőssége van. Ha a rokonság azt látja, hogy a papa vagy a mama már nincs megfelelő állapotban, akkor próbálják meg lebeszélni a vezetésről. Tudomásul kell venni: az évek előrehaladtával tompulnak a reflexek. A felvetésre, miszerint hírek szerint az Idősek a volánnál matricát ragaszthatnának az autójukra a szépkorúak, azt mondta: egyetért a javaslattal, ami nem lesz kötelező. Így akik ilyen jelzést látnak egy gépkocsin, azok talán kicsit türelmesebbek lesznek az idősebb sofőrökkel.

– Ha lesz ilyen matrica én is kiteszem az autómra – mondta Tóth István.

Fazekas Tibor kaposvári kamionsofőr szerint mindenképp praktikus lehet a matrica bevezetése. Ha a többi közlekedő látja, akkor jobban rátarthatnak az idősebb járművezető reakciójára. Azt mondta: sokkal lassabb a reflexük, és ez fokozottan balesetveszélyt jelenthet az utakon.