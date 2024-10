Apja, id. Sánta Ferenc, a híres zenész már tizenöt évesen zenekart alapított, és édesanyja is neves muzsikuscsaládból származott. A Füredi utca volt a szűkebb pátriája, de csakhamar tágulni kezdett körülötte a világ. Hétéves korától a kaposvári zeneiskolában hegedült, de klasszikus tanulmányaival párhuzamosan édesapjától cigányzenét is tanult. Kilencévesen már apja zenekarának élén játszott egy étteremben. Tizenhárom éves korában a Kaposvári Szimfonikus Zenekar tagja lett, és két évvel később felvételi nélkül került be a Pécsi Zeneművészeti Szakközépiskolába.

Elhunyt Sánta Ferenc Kossuth-nagydíjas és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, prímás

Fotó: Czimbal Gyula

A budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián 1969-ben szerzett hegedűművészi- és tanári diplomát, majd egy ideig Operettszínházban és az Operaházban játszott, de nem érezte igazán jól magát a zenekari árokban, ezért úgy döntött, inkább szólista vagy zenekarvezető lesz. Bejárta az egész világot. Európa szinte összes országában játszott – gyakran az édesapjával együtt –, ahogy az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban és Ausztráliában is.