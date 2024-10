Kifaragott tökökkel is díszítették a kinti medencék környékét az igali fürdőben, ahol dj is szórakoztatta a fürdőzőket.

– Délelőtt a kertet rendeztük, s úgy gondoltuk, hogy megérdemlünk egy kis pihenést, ezért választottuk a fürdőzést. Rendszeresen járunk Igalba, de ilyen zenés buliban most vagyunk először – mesélte az Attalából érkezett Rátkai Melinda.

Halloween tökök fogadták az érkezőket az Igali Gógyfürdőben. Fotók: Szabó Gabi

Sokan visszajáró vendégek már a gyógyfürdő különböző programjain. Kottán Jánosék Németországban élnek, de amikor tehetik, általában 3-4 havonta hazalátogatnak és akkor az igali fürdőzést sem hagyják ki. – A mostani halloween-i bulira különböző vicces, rémisztő kiegészítőkkel készültünk. Gondoltuk, hogy ezzel is feldobjuk a programot – mesélte János.

Kottán Jánosék Németországból látogatnak haza, amikor tehetik.

A 36-38 fokos vízben nemcsak pihenhettek, hanem egykori és jelenlegi slágerekre bulizhattak is a vendégek a kinti medencékben. Az est folyamán pedig egy tűzvarázs show is várta a fürdőzőket. – Egy rémesen izgalmas és látványos halloween-i műsort hoztunk Igalba, ahol a tűz mellett led-es zsonglőr eszközökkel is igyekeztük szórakoztatni a közönséget – mesélte Illés Beáta a tűzvarázs produkció egyik tagja.

Az igali fürdőben egész évben színes programot kínálnak

A gyógyfürdőben egész évben kínálnak programokat az idelátogatóknak. A halloween-i zenés fürdőzést több év kihagyás után szervezték meg újra. – A gyerekeket napközben ingyenes tökfaragással, lufihajtogatással, arcfestéssel vártunk, de nemcsak a kicsik, hanem az idősebbek is szívesen alkottak. Egy 78 éves hölgy is kipróbálta a tökfaragást – mesélte Gellért Attila. Az Igali Gyógyfürdő marketing vezetője hozzátette: a tematikus programok állandó eleme a zene. Nem ritka, hogy élő muzsika szól a medencék partján, ezúttal dj szolgáltatta a slágereket a hosszabbított nyitvatartás mellett este 10 óráig.

Legközelebb külön programmal, november 10-én Márton-napi zenés fürdőzésre várják a vendégeket. Erre az alkalomra a helyi éttermek, büfék is készülnek, ahol libás ételeket és újborokat is lehet majd kóstolni.